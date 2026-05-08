Визначився переможець Євробачення за версією спільноти єврофанів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Перемогу отримали головні фаворити конкурсу
фото: Yle

Мережа фан-клубів OGAE оголосила підсумкові результати голосування 

Фінляндія здобула впевнену перемогу в цьогорічному опитуванні OGAE Poll 2026, набравши загалом 459 балів. Про це повідомляє «Главком».

Що таке OGAE Poll? 

Опитування OGAE Poll проводиться щорічно з 2007 року і є традиційним інструментом для визначення фаворитів серед організованої спільноти шанувальників Євробачення. Організатори наголошують, що метою цього голосування є не передбачення офіційного переможця конкурсу, а виявлення найбільш популярної пісні серед професійних фанатів. Сама організація OGAE (Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision), заснована в 1984 році, тісно співпрацює з Європейською мовною спілкою та національними мовниками для популяризації конкурсу та підтримки музичного розмаїття в Європі та за її межами. Наразі міжнародну мережу OGAE очолює Саймон Беннетт із фан-клубу Великої Британії.

Домінація серед єврофанів

Представники країни, Лінда Лампеніус та Пете Паркконен, із піснею Liekinheitin стали беззаперечними фаворитами серед найбільш відданих шанувальників конкурсу, випередивши свого найближчого конкурента на понад 100 очок. Остаточне лідерство Фінляндії підтвердили результати голосування останніх трьох фан-клубів – Німеччини, Ірландії та Бельгії, кожен з яких надав фінському дуету максимальні 12 балів. Загалом у масштабному опитуванні взяли участь 3846 членів із 43 клубів мережі OGAE по всьому світу.

Другу сходинку в загальному рейтингу за версією фанатів посіла Данія з результатом 355 балів, а третє місце дісталося Австралії, яка отримала 289 очок. До п'ятірки найкращих також увійшли Швеція із 261 балом та Кіпр, який набрав 247 балів. Хоча в голосуванні за перемогу змагалися представники 35 країн-учасниць «Євробачення-2026», принаймні один бал вдалося здобути 30 із них.

У той час як Греція, Франція та Італія продемонстрували впевнені результати, Україна в цьому опитуванні отримала 4 бали та посіла 22-е місце. Примітно, що п'ять країн, серед яких Азербайджан, Польща, Португалія, Сан-Марино та Швейцарія, не отримали жодного очка від фанатських клубів у межах цьогорічного опитування.

