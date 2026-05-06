З'явилися фотографії виступу Leleka на першій репетиції на Євробаченні у Відні
Організатори привідкрили таємницю щодо того, яким буде номер української представниці на конкурсі
Сьогодні, 6 травня 2026 року, у мережі з'явилися заключні фото з репетицій Євробачення-2026, серед яких – і знімки Leleka під час її виступу з композицією Ridnym. Про це повідомляє «Главком».
Про виступ Leleka
Після перемоги на Відборі Leleka підготувала для глядачів оновлене бачення виступу. Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.
Після першого приспіву сцена різко занурюється в темряву, і вся увага концентрується лише на Leleka. Але пауза нетривала, адже далі виступ знову наповнюється кольором і приводить до одного з найсильніших моментів номера, коли вона бере свою ключову високу ноту.
Образ артистки витриманий у світлій гамі: біла сукня поверх штанів із легкими тканинними елементами, які красиво рухаються разом із нею. Тканина відіграє важливу роль і в самій постановці: через візуальні ефекти на сцені вона ніби оживає, а у фіналі змінюється на глибокий червоний колір, створюючи ефект театральної завіси, що закриває історію.
Миттєвості виступу Leleka
На другій репетиції Leleka з'явиться 9 травня о 12:05. Цього ж дня всі охочі зможуть побачити шматки її виступу у відео форматі.
Нагадаємо, що Leleka назвала ім'я автора її постановки на Євробаченні у Відні. Для режисера це буде дебют на сцені Євробачення, хоча минулого року він працював з Ziferblat на Національному відборі на Євробаченні.
