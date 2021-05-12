«Кошечка любит кусаться». 39-летняя Бритни Спирс в леопардовом наряде удивила фанатов (фото)

Американская певица потроллила хейтеров

39-летняя певица Бритни Спирс поэкспериментировала с имиджем. Спирс слегка изменила оттенок волос, добавив розовые пряди. Бритни дополнила новую прическу темными smoky eyes. В последнее время артистка заметно похудела и часто подчеркивает фигуру обтягивающими нарядами. В этот раз звезда облачилась в комбинезон с леопардовым принтом.

«Кошечка любит кусаться. Будьте осторожны, дамы и господа», — предупредила Бритни. Певица органично вжилась в новый образ. Она кокетливо покрутилась перед камерой, а затем изобразила рык, подняв руки, будто выпуская когти.

Поклонники оценили модное преображение поп-принцессы. Многие придумали для Бритни ласковое прозвище Пинкни. По мнению фанатов, у артистки боевое настроение перед первым выступлением в суде, которое запланировано на 23 июня. «Бритни вернулась», «Горячая тигрица», «Инстинкты выходят наружу», «Королева! Выглядишь прекрасно», «Кошечка пошла в наступление», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.