  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)

    • Розсилка
    По словам Эшли, однажды ее успокоила Ким Кардашьян, которая сказала, что беременность может быть нелегкой - «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    По словам Эшли, однажды ее успокоила Ким Кардашьян, которая сказала, что беременность может быть нелегкой
    instagram / ashleygraham

    Модель plus-size приняла участие в фотосессии и дала интервью журналу

    32-летняя Эшли Грэм и ее муж Джастин Эрвин скоро станут родителями. В беседе с Vogue модель рассказала, как на нее повлияла беременность. Эшли призналась, что беременность ее пугала: Мне кажется, это нормально — испытывать страх и не быть как все эти женщины, которые «О, беременность, это так чудесно!». Ну напугана ты, и ничего в этом такого.

    По словам Эшли, однажды ее успокоила Ким Кардашьян, которая сказала, что беременность может быть нелегкой, но роды должны пройти легко.

    1 з 41
    на весь екран згорнути
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    «Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)
    instagram / ashleygraham

    Как рассказала пышнотелая модель, ни одна диета не помогла ей похудеть. Но в итоге Эшли приняла свое тело, и это прекрасно сказалось на ее карьере.

    «Я никогда не была худой, так что я не знаю, каково это. Но некоторые люди говорили, что мне бы стоило сбросить вес. Я перепробовала все известные диеты, и они не сработали. Потому что я пышная женщина — ширококостная, здоровая, выросшая на кукурузе девочка из Небраски. Но однажды я приняла это. И чем увереннее я становилась, тем выше взлетала моя карьера», – поделилась в интервью Грэм.

     

    знаменитости модель Кардашьян шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ