«Кость широкая»: пышнотелая Эшли Грэм рассказала, почему так и не смогла похудеть (фото)



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По словам Эшли, однажды ее успокоила Ким Кардашьян, которая сказала, что беременность может быть нелегкой instagram / ashleygraham

Модель plus-size приняла участие в фотосессии и дала интервью журналу

32-летняя Эшли Грэм и ее муж Джастин Эрвин скоро станут родителями. В беседе с Vogue модель рассказала, как на нее повлияла беременность. Эшли призналась, что беременность ее пугала: Мне кажется, это нормально — испытывать страх и не быть как все эти женщины, которые «О, беременность, это так чудесно!». Ну напугана ты, и ничего в этом такого.

По словам Эшли, однажды ее успокоила Ким Кардашьян, которая сказала, что беременность может быть нелегкой, но роды должны пройти легко.

Как рассказала пышнотелая модель, ни одна диета не помогла ей похудеть. Но в итоге Эшли приняла свое тело, и это прекрасно сказалось на ее карьере.

«Я никогда не была худой, так что я не знаю, каково это. Но некоторые люди говорили, что мне бы стоило сбросить вес. Я перепробовала все известные диеты, и они не сработали. Потому что я пышная женщина — ширококостная, здоровая, выросшая на кукурузе девочка из Небраски. Но однажды я приняла это. И чем увереннее я становилась, тем выше взлетала моя карьера», – поделилась в интервью Грэм.