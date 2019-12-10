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    Фото

    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы

    • Розсилка
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    instagram.com/swe_zin_htet

    Девушка не завоевала корону, однако донесла миру свой месседж: влюбляются в человека, а не в гендер

    Представительница Мьянмы (Бирмы), 21-летняя Све Зин Хтет стала первой открытой лесбиянкой, которая приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная».

    В своей ориентации Хтет призналась за несколько дней до конкурса в личном интернет-блоге. Таким поступком модель стремится изменить отношение к ЛГБТК-сообщества в своей стране.

    «Сложно, что в Бурме представителей ЛГБТК не принимают. Другие люди презирают их и дискриминируют... Но я чувствую, будто начала новую главу в жизни», — заявила конкурсантка.

    То, что ее сексуально привлекают женщины, Све Зин Хтет осознала в возрасте 15-16. Последние три года девушка встречается с бирманской певицей Gae Gae, которая тоже до сих пор открыто не заявляла о своей ориентации.

    Каминг-аут конкурсантки привлек внимание тем, что Мьянма является страной, в которой гомосексуальные отношения криминализированы — то есть за гомосексуальность суд имеет право приговорить человека к долгосрочному тюремному заключению.

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    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы
    Впервые в истории конкурсанткой «Мисс Вселенная» стала открытая лесбиянка: фото красавицы

    Решение Хтет сообщить о своей гомосексуальности поддержали зрители со всего мира, в том числе и многие жители Мьянмы, несмотря на то, что она в итоге так не смогла войти в топ-20 участниц. 

    Джерело: people.com

    суд фотография модель Мисс Вселенная Мьянма гендер
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