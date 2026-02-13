Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 лютого

Для тих, хто прагне романтики, відбудеться концерт «Подих кохання» у Мистецько-концертному центрі ім. Івана Козловського та унікальне шоу «Музика з неба» під куполом Планетарію

Цими вихідними, у День закоханих, столиця пропонує сценарії на будь-який смак: від високого мистецтва та романтичних вечорів до відвертого стендапу. Шанувальники живопису зможуть завітати на виставку Вільгельма Котарбінського, де представлені шедеври, що колись прикрашали маєтки Ханенків. Любителям театру варто звернути увагу на комедію «Дамський кравець» або бенефіс неперевершеної Лариси Кадочнікової. Для любителів музики відбудеться концерт Tayanna та унікальне шоу «Музика з неба» під куполом Планетарію.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 14 та 15 лютого.

Музеї

Виставка «Віч-на-віч із Вільгельмом Котарбінським»

У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася виставка з циклу «Віч-на-віч», присвяченого знаковим постатям образотворчого мистецтва XIX – початку ХХ століття, твори яких зберігаються в колекції музею. Нова експозиція представляє творчість видатного польсько-українського художника Вільгельма Котарбінського (1848–1921), який понад тридцять років жив і працював у Києві та відіграв важливу роль у розвитку української культури. Розписи Володимирського собору та київських заможних маєтків, здійснені митцем, увійшли до скарбниці національної культурної спадщини.

Важливим внеском Котарбінського в культурно-історичний ландшафт міста стала і його особиста участь у заснуванні Київського товариства художніх виставок і діяльності Київського товариства старожитностей та мистецтва.

На виставці представлено сім робіт, серед яких знаменитий живописний твір майстра «Жертва Нілу», два ефектні панно, «Жінка з голубами» і «Жінка з глеком», створені художником для помешкання Богдана та Варвари Ханенків, віртуозна «Пісня ранку» та інші.

Коли: з 7 лютого

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Де твоє, смерте, жало!»

Ця виставка – спроба мистецької відповіді на запитання, яке сьогодні постає перед кожним українцем: як ми проживаємо смерть, як ми формуємо памʼять, як виглядає святість у час війни? У ній – особисте та загальнонаціональне, тілесне і духовне, героїчне й ніжне. Це проєкт про сучасних святих – молодих, красивих, живих і мертвих одночасно. Вони не ідеалізовані, а впізнавані. Їхні обличчя – з нашої дійсності. Їхній шлях – між світлом і темрявою. Вони – уособлення любові, що приймає на себе удар.

Назва «Де твоє, смерте, жало!» цитує біблійний контекст перемоги над смертю. Інша назва – «Ерос і Танатос» – апелює до глибинної природи людського досвіду, де лінія між коханням, життям і смертю стирається. Обидві назви говорять про одне: виставка – це не памʼятник, а діалог із вічністю через тіло часу. Роман Селівачов працює на межі сакрального мистецтва, архаїки та сучасної ідентичності. Його образи – це архетипічні фігури, виведені на новий рівень: воїни, жінки, ангели, тіла, полум’я, знак, жест, колір.

Коли: 6 лютого – 29 березня

Місце проведення: Музей книги і друкарства України, вул.Лаврська, 9.

Виставка «Ніна Тобілевич. За лаштунками життя та сцени»

Тимчасова експозиція поетапно відкриває історію дружини Панаса Саксаганського через особисті деталі та фрагменти повсякденного життя. Вона дозволяє відчути витонченість її смаку, висвітлює творчі захоплення.

Головний задум виставки – показати жіночу субʼєктність як самодостатню цінність. Ця історія пропонує простір для особистого діалогу – з досвідом іншої жінки, з власними життєвими рішеннями, з відчуттям своєї причетності до потужної сили українського жіноцтва в цілому.

Коли: до 22 лютого

Місце проведення: Музей видатних діячів української культури, Саксаганського, 93- 97.

Театри

Вистава «Жінка та її чоловіки»

У будинку самотньої незаміжньої жінки збираються одночасно три коханці різних вікових категорій та соціального статусу. Жінка, виявляється, любить усіх трьох. Але кожного по-своєму. Коли вони про це дізнаються, виникає неабияке суперництво! Жінка пропонує їм нічого не міняти. Однак ревнощі перемагають… Вибір, який належить зробити героям вистави, непростий, загадковий і неоднозначний.

Спробуйте і Ви, разом із зірками театру, кіно та телебачення знайти вірні відповіді на запитання про щастя.

У головних ролях: Лілія Ребрик, Лесь Задніпровський, Ігор Рубашкін, Владислав Дмитрук

Коли: 14 липня, 17:00

Місце проведення: Київський культурний кластер «Краків», Русанівська набережна 12.

Вистава: «Дамський кравець»

У Театрі драми ім. Лесі Українки відбудеться вистава «Дамський кравець» за п'єсою Жоржа Фейдо. Глядача чекає справжня французька комедія – іронічна, пікантна і завзята. Вистава про те, як швидкоплинна безневинна брехня наростає подібно до снігової грудки. І ось уже кінця і краю павутинню вимушених хитросплетінь не видно. Як виплутатися з власного брехні і зберегти статус-кво? Зіткнутися ніс до носа з цією дилемою належить головному герою п'єси.

Популярна і досі гостра для низки поколінь п'єса «Дамський кравець» довгі роки не сходить зі сцен європейських театрів. У знаменитому спектаклі є все, що для цього необхідно: Париж початку XX століття, любовний трикутник і другорядні персонажі, в житті яких необов'язкове прикрашання, що доходить до відвертої брехні, теж грає чималу роль. Класичний водевіль з любовними пригодами, музикою Оффенбаха і канканом.

Коли: 14 лютого, 17:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Вистава «Картотека»

У центрі сюжету вистави – чоловік, який втратив цілісність власної пам’яті та намагається зібрати себе з уламків спогадів, образів і голосів минулого. Його свідомість розірвана на картки – сторінки життя, що хаотично змішані. Кожна зустріч, кожен фрагмент – це спроба зрозуміти, ким ми є у світі, де історія постійно змінюється.

Вистава «Картотека» постає як метафора колективної пам’яті: персонажі тут не стільки окремі особистості, скільки тіні й функції, що відбивають різні аспекти понівеченого досвіду.

Ця історія – гострий і точний діагноз часу, що говорить про втрату цінностей і пошук власного місця серед уламків минулого. Вона змусить глядачів замислитися над тим, що залишає по собі війна, і як пам’ять формує наше сьогодення.

Коли: 14-15 лютого, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Вистава Love Revolution

Буває, так організм пнеться до кохання… А ти йому: «Не на часі! Давай вже після апокаліпсису!» А тіло: «Ніт! Ми молоді й шалені! За планом в мене: хіть, гріховодство та екстаз!» І що тут зробиш – Love Revolution.

Герої чотирьох новел класиків 1920-хх бунтуватимуть проти всього, що не дає чуттєвої насолоди, або ж сатисфакції ненаситної юності, коли відриваєшся від наративів батьків. На тлі революційних подій – кожен з них паралельно проживатиме свою приватну революцію і шукатиме власні орієнтири й «мораль».

Так, хтось із героїв, йдучи на поводу в молодечого шалу, отримає «рахунок» за комплекс меншовартості. Інший – втративши всі орієнтири, і пристрасно пірнаючи в гріх, сам зрештою шукатиме Бога. Ще один – настирливо замикатиме серце для найріднішої людини, бо не прийматиме свою ідентичність. А на героїню, що довгий час була «внє політики», чекає неочікувана метаморфоза, звісно, не без кохання.

Коли: 15 листопада, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Музика кохання. Бенефіс Лариси Кадочнікової

В основі вистави п'єса М. Кадо «Жорж і Фридерик. Вона та Він» про найвідоміший роман ХІХ століття – кохання видатної французької письменниці Жорж Санд та геніального польського композитора Фридерика Шопена, який тривав майже десять років.

Атмосфера дійства, сама історія про творчість і народження романтичних взаємин двох великих людей, зіткана з музики, поезії та візуальних образів. Згодом вона змінюється, як і почуття та стосункигероїв, відображаючи драму та світ унікальної творчості Ж. Санд та Ф. Шопена.

Вистава не випадково названа «бенефісною», оскільки головну роль у ній виконує неповторна Лариса Кадочникова. Роль, про яку вона мріяла не один рік…

У виставі звучить музика Ф.Шопена та Ф.Сарда.

Коли: 15 лютого, 16:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Концерти

Концерт «Подих кохання»

«Подих кохання» – концерт заслуженого діяча мистецтв України Оксани Петрикової та народного артиста України Тимура Полянського, де для вас звучатимуть найкращі українські та світові хіти про кохання.

У програмі беруть участь Сергій Цимбал (саксофон) та Катерина Цимбал (гітара), Тетяна Куля (вокал). Ведучий – Євген Ковирзанов.

Коли: 14 лютого, 16:00

Місце проведення: Мистецько-концертний центр ім. Івана Козловського, вул. Хрещатик, 50Б.

Концерт Шугара

Олег Шкарпета починав з виконання каверів, але для своєї першої пісні взяв псевдонім Шугар. Зараз він популярний співак, який часто у жартівливій формі торкається насправді важливих тем. «Я пробував різні жанри і зараз знайшов своє місце у веселій танцювальній сатирі», – каже артист.

Шугар готує шоу, яке подарує максимум емоцій, світла та музики. Співак пропонує зануритися у неймовірну атмосферу цього вечора. Пісні Шугара: «Пані Катерино», «Відбита», «Тьотя», «Токсік», «Олєг».

Коли: 14 лютого, 19:00

Місце проведення: Stereo Plaza, пр-т Валерія Лобановського, 119.

Концерт Tayanna

Концерт Tayanna у Caribbean Club стане особливим подарунком для всіх шанувальників, адже у камерному форматі музика звучатиме максимально близько й щиро.

Цей вечір створений для тих, хто шукає тепла, близькості та щирих почуттів, які залишають приємний слід надовго. На концерті звучатимуть пісні Tayanna: «Два ліхтарі», «Як плакала вона», «Шкода», «Неба мало», «Фантастична жінка».

Коли: 15 лютого, 19:00

Місце проведення: Caribbean Club, вул. Симона Петлюри, 4.

Стендапи

Стендап, що закохує

День закоханих – це чудова нагода для щирого сміху та теплих емоцій. 14 лютого відомі коміки: Джейхун Сафаров, Настя Зухвала, Макс Вишинський та Слава Бу запрошують на вечір стендап-комедії. Ви почуєте жарти про кохання, сімейне життя та несподіванки реальності.

Коли: 14 лютого, 18:30

Місце проведення: Культурний центр «Печерськ Палац», вул. Князів Острозьких 3 (метро Арсенальна).

Стендап для «Не факт, що закоханих»

На глядачів чекають жарти і сміх – без зобовʼязань. За культурне дозвілля відповідатимуть стендап-коміки столиці:

Знає все про стосунки – Ануар Айяд

Не знає нічого про стосунки – Саша Шпек

Альфа-самець – Арсен Пучков

мікро-самець – Магамед Мурадов

Драма Квін – Ганна Кочегура

Програма 18+ – жарти виключно для дорослих.

Коли: 15 лютого, 19:30

Місце проведення: 3B Cafe, вул. Хорива, 23.

День Закоханих під Зоряним небом Київського Планетарію

14 лютого завітайте до оновленого київського планетарію в День закоханих на унікальне дійство – Концертну програму «Музика з неба» та скористайтеся можливістю потрапити до таємничого та омріяного «порталу» кохання. Київський планетарій підготував для мультимедійну повнокупольну програму, де поєднано оригінальну музичну програму про космічну вічність кохання з найсучаснішими технологічними можливостями.

Відвідувачі зможуть побачити найбільшу в Україні скульптуру зворотної сторони Місяця, а також діючий прототип маятника Фуко у висхідній спіралі Порталу простору-часу, за роботою якого можна поспостерігати в режимі реального часу під час пізнавальної лекції разом з нашим лектором-астрономом.

У Зоряній Залі на Вас чекає насичена концертна програма «Музика з неба» під романтичні яскраві проєкції у форматі 360° на найбільшому куполі країни. У програмі – виступи солістів та музикантів Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України та Оркестрове шоу під зорями у форматі 360° з колективом музикантів Eclectic Sound Orchestra. Загальна тривалість програми до Дня закоханих, з урахуванням open door та всіх активностей - 140 хвилин.

Коли: 14 лютого, 20:00

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.