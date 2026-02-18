Головна Скотч Шоу-біз
Melovin зробив заяву після зірваного концерту противниками ЛГБТ у Рівному

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Новина про зрив концерту Melovin потрапила до російських новин
колаж:glavcom.ua

Співак звинуватив у подібних протестах державу та поліцію, які не вирішують цю проблему

Протести під час концертів українського співака Melovin відбуваються не вперше. Про це заявив сам співак та опублікував свою реакцію на події навколо його виступу в Рівному. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Melovinа в його Telegram-каналі.

За словами Melovin, протести проти ЛГБТ-спільноти на його концертах відбувалися й раніше. «До цього, я проводив кожний концерт коли під залами стояли 30 людей ультра правої молоді в масках, з транспарантами яких привезли на замовлення на маршрутках, із сумнівними скрєпами та наративами що абсолютно перекреслюють війну за свободу та цілісність народу. Це не вперше. Певно і не востаннє. Я головне зло для невігласів», – вважає співак.

Співак висловив жаль з приводу того, що його шанувальникам довелося їхати додому через скасування концерту. Melovin також обурився інцидентом зі зривом свого концерту та погрозами, які демонстрували протестувальники. «Мені абсолютно не припустимі їх погрози завдати кривди кожному хто залишиться на моєму концерті у залі. Що ставить під сумнів безпекові норми. Погрози людям у 21 сторіччі - неприпустимі», – заявив артист.

Melovin зауважив, що держава та поліція має займатися питанням дискримінації осіб ЛГБТ-спільноти та вирішити його. До слова, співак повідомив, що новина про зрив його концерту потрапила навіть до російських новин. «Цікаво кому це все треба?» – додав співак.

Концерт співака Melovin не відбувся у Рівному через протести активістів
фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що 17 лютого в Рівному не відбувся концерт українського співака Melovin, який був запланований у Рівненському міському палаці культури «Текстильник» з нагоди десяти років творчої діяльності артиста.

Однак біля входу до закладу зібралася група людей із плакатами та гаслами проти одностатевих стосунків. Серед написів на плакатах були: «Не за гей-шлюби» та «Воюють герої». Згодом відвідувачам повідомили про скасування концерту з технічних причин.

