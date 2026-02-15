Melovin у день закоханих оголосив про розрив із нареченим

Співак опублікував фото із каблучкою в руці та подякував екскоханому за досвід

Український співак Melovin повідомив про розставання з нареченим, із яким заручився в листопаді торік. Артист поділився цією новиною у суботу, 14 лютого, у День святого Валентина. Як інформує «Главком», про розрив артист повідомив у Threads.

«Ми розійшлися», – написав співак.

Melovin опублікував фото із каблучкою в руці та подякував екскоханому за досвід.

Співак звернувся до медіа, наголосивши, що для свого спокою та спокою Петра він нічого не коментуватиме. Melovin закликав «утриматись від допитів».

«Із днем святого Валентина усіх!», – написав він.

Екнаречений Melovin, військовослужбовець Петро Злотя, прямо не коментував розставання зі співаком, але опублікував серію Instagram Stories, у яких говорив про необхідність завжди ставити себе на перше місце та «не жертвувати собою заради кохання».

До слова, український співак Костянтин Бочаров (Melovin) у соцмережах виставив фотографії, де його партнер – інструктор та парамедик ЗСУ Петро Злотя – зробив йому пропозицію руки та серця. Освідчення відбулося на Майдані Незалежності у Києві.

