Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Melovin у день закоханих оголосив про розрив із нареченим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Melovin та його наречений Петро Злотя
фото: Melovin/instagram

Співак опублікував фото із каблучкою в руці та подякував екскоханому за досвід

Український співак Melovin повідомив про розставання з нареченим, із яким заручився в листопаді торік. Артист поділився цією новиною у суботу, 14 лютого, у День святого Валентина. Як інформує «Главком», про розрив артист повідомив у Threads.

«Ми розійшлися», – написав співак.

Melovin у день закоханих оголосив про розрив із нареченим фото 1

Melovin опублікував фото із каблучкою в руці та подякував екскоханому за досвід.

Співак звернувся до медіа, наголосивши, що для свого спокою та спокою Петра він нічого не коментуватиме. Melovin закликав «утриматись від допитів».

«Із днем святого Валентина усіх!», – написав він.

Екнаречений Melovin, військовослужбовець Петро Злотя, прямо не коментував розставання зі співаком, але опублікував серію Instagram Stories, у яких говорив про необхідність завжди ставити себе на перше місце та «не жертвувати собою заради кохання».

3 фото
На весь екран

До слова, український співак Костянтин Бочаров (Melovin) у соцмережах виставив фотографії, де його партнер – інструктор та парамедик ЗСУ Петро Злотя – зробив йому пропозицію руки та серця. Освідчення відбулося на Майдані Незалежності у Києві.

Раніше співак Melovin озвучив суму, яку витрачає для життя в столиці. 28-річний уродженець Одеси також розповів, на що витрачає найбільше.

Читайте також:

Теги: артист співак День Святого Валентина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Солістів балету Національної опери України Наталії Мацак і Сергія Кривоконя помітили у виставах «Лебедине озеро»
Скандал у балеті: прима Наталія Мацак прокоментувала участь у постановці «Лебединого озера»
24 сiчня, 18:34
Іво Бобул дав поради деяким українським співакам
Монатік, Dzidzio, Білик. Іво Бобул розкритикував творчість українських артистів
3 лютого, 10:56
Оперний співак виконав гімн України на концерті Артема Пивоварова
Соліст Одеської опери виконав гімн на концерті Пивоварова та підкорив мережі
5 лютого, 10:43
14 лютого світ відзначає День Святого Валентина, або День всіх закоханих
Російська влада ініціює «націоналізацію» Дня святого Валентина
8 лютого, 07:53
Артистка Лілія Сандулеса перебувала у шлюбі зі співаком Іво Бобулом
Лілія Сандулеса зізналася, чому зробила аборт у шлюбі з Іво Бобулом
9 лютого, 18:24
«Любовні» назви зустрічаються в 11 компаній, що працюють у ресторанній сфері
В Україні діють 263 компанії, в назві яких є слово «любов»
Вчора, 12:28
«Love is...». Порошенко привітав українців валентинками
«Love is...». Порошенко привітав українців валентинками
Вчора, 10:36
Тимошенко несподівано зізналася в любові НАБУ
«Люблю НАБУ». Тимошенко здивувала валентинкою
Вчора, 20:27
Із нагоди Дня святого Валентина Білий дім потішив неоднозначними листівками
Білий дім опублікував валентинки з Ніколасом Мадуро та Гренландією
Вчора, 18:16

Шоу-біз

Sing For Greece 2026: хто представить Грецію на Євробаченні?
Sing For Greece 2026: хто представить Грецію на Євробаченні?
Melovin у день закоханих оголосив про розрив із нареченим
Melovin у день закоханих оголосив про розрив із нареченим
Чи приєднаються Lelek до Leleka? Хорватія сьогодні обере представника на Євробаченні
Чи приєднаються Lelek до Leleka? Хорватія сьогодні обере представника на Євробаченні
Латвія обрала свого учасника Євробачення
Латвія обрала свого учасника Євробачення
Шокував фаворитку. Визначився учасник Євробачення від Данії
Шокував фаворитку. Визначився учасник Євробачення від Данії
Визначилася заявка Естонії на Євробаченні
Визначилася заявка Естонії на Євробаченні

Новини

В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua