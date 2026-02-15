Головна Скотч Життя
Пономарьов уперше за тривалий час показав 19-річного сина

Надія Карбунар
Надія Карбунар
15 лютого син співака від ексдружини Вікторії Мартинюк святкує день народження
фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Зірковий батько оприлюднив дитячі та нинішні фото Сашка

Український співак Олександр Пономарьов привітав свого сина Сашка з 19-річчям. На фото він показав, як подорослішав юнак. Про це повідомляє «Главком».

15 лютого син співака від ексдружини Вікторії Мартинюк святкує день народження. З цієї нагоди зірковий батько опублікував одразу кілька світлин, зроблених у різні роки – від дитячих кадрів до нещодавніх фото. На знімках помітно, як швидко виріс і змужнів іменинник, перетворившись на статного красеня. У дописі Пономарьов не шкодував теплих слів для сина.

Пономарьов уперше за тривалий час показав 19-річного сина фото 1

«Сьогодні в моїй родині свято – день народження у сина! Многая і благая літа тобі, сину, з Божим благословенням!», – звернувся до Сашка артист.

Підписники миттєво засипали юнака привітаннями. У коментарях бажають здоров’я, щасливої долі та мирного майбутнього в Україні.

Раніше відомий український співак Олександр Пономарьов поділився в соцмережах фото з «новим членом родини» – німецькою вівчаркою на прізвисько Айс. 

Нагадаємо, Олена Мозгова, яка була дружиною співака Олександра Пономарьова, зазначає, що саме він зупинив її творчі пошуки. 

Теги: артист Олександр Пономарьов співак свято день народження батько

