Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Чому артисти запізнюються на власні концерти? Соліст хору «Гомін» дав відповідь

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Вадим Яценко назвав справжню причину, чому артисти не починають вчасно свої концерти
фото з відкритих джерел

Користувачі підтримали думку співака

У мережі українці обурилися тим, що артисти затримують свої виступи та не вчасно виходять на сцену. Через це глядачі змушені чекати. На допис із цією заявою відреагував соліст львівського хору «Гомін» Вадим Яценко. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Threads.

Як пише користувачка, зареєстрована під нікнеймом helga.lorents, артисти не поважають глядачів та виходять на сцену із запізненням. «Чому артисти не поважають час людей? Ти приходиш завчасно на концерт, о 18:00 початок, як ви думаєте, артисти вийшли? Ні! Через це не люблю ходити на концерти – неповага», – вважає українка.

Українці обурилися тим, що артисти затримують свої виступи та не вчасно виходять на сцену
Українці обурилися тим, що артисти затримують свої виступи та не вчасно виходять на сцену
фото: скриншот Тhreads/@helga.lorents

На це відреагував соліст львівського хору «Гомін» Вадим Яценко. Виконавець пояснив, у чому річ та назвав справжню причину затримки початку виступів. За його словами, початок концерту залежить від організованості глядачів.

Вадим Яценко відреагував на обурення українців через затримку початку концертів
Вадим Яценко відреагував на обурення українців через затримку початку концертів
фото: скриншот Тhreads

Зокрема, проблема затримки полягає в тому, що люди, які купили квитки, не прийшли на виставу чи концерт вчасно. «Це так не працює. Артисти на майданчику за три-чотири години до початку концерту. І затримки виключно через глядача, який заходить до зали. І якщо о 18:00 початок, а посадка 50 %, то, звичайно, артист буде чекати, поки всі зайдуть», – написав соліст хору.

Інші користувачі такої ж думки. Більшість коментаторів підтвердили слова артиста та написали, що затримки на початку заходу зазвичай стаються через глядачів.

Коментатори підтвердили слова артиста
Коментатори підтвердили слова артиста
фото: скриншот Тhreads

Нагадаємо, що головному хормейстерові Львівської опери, художньому керівнику Львівського муніципального хору «Гомін» Вадимові Яценку присвоїли звання «Заслужений артист України». 

До слова, львівський хор «Гомін» Львівського органного залу спільно з платформою Teatr.org.ua передадуть 1 млн грн на допомогу постраждалим від ракетного удару по Тернополю 19 листопада.

Читайте також:

Теги: українці артист концерт вистава соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аонішікі вийшов на дохьо максимально зібраним
Hatsu Basho 2026: Кубок імператора знову в руках українця
25 сiчня, 13:47
Трагедія в Польщі: 24-річному українцю висунуто звинувачення у вбивстві 14-річної дівчини
Трагедія в Польщі: 24-річному українцю висунуто звинувачення у вбивстві 14-річної дівчини
31 сiчня, 09:57
Китайський співак зіткнувся з тиском через те, що він напрочуд схожий на Сі Цзіньпіна
Акаунти китайського співака, який схожий на Сі Цзіньпіна, заблокувала влада
11 лютого, 13:00
У Центральному реєстрі іноземців зафіксовано понад 1,1 млн людей, які в'їхали до Німеччини з 24 лютого 2022 року
З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців
13 лютого, 06:41
16-річний українець затримав озброєного грабіжника у Берліні
16-річний українець затримав озброєного грабіжника у Берліні
13 лютого, 04:57
Атакувавши АЕС, Росія прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни
Росія готує удари по підстанціях АЕС – розвідка
17 сiчня, 16:33
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 24-25 січня
23 сiчня, 14:02
Владислав Гераскевич змагатиметься на своїх третіх Олімпійських іграх
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 12 лютого
12 лютого, 00:39
Владислав Гераскевич подякував українцям за солідарність
Гераскевич звернувся до українців після дискваліфікації на Олімпіаді
12 лютого, 13:41

Шоу-біз

Чому артисти запізнюються на власні концерти? Соліст хору «Гомін» дав відповідь
Чому артисти запізнюються на власні концерти? Соліст хору «Гомін» дав відповідь
«Це психологічна травма». Телеведучий Мірошниченко розповів про дивну зустріч із Кіркоровим
«Це психологічна травма». Телеведучий Мірошниченко розповів про дивну зустріч із Кіркоровим
Новий Käärijä? Греція зробила вибір пісні для Євробачення
Новий Käärijä? Греція зробила вибір пісні для Євробачення
Майже тезки Leleka. Визначилася заявка Хорватії на Євробаченні
Майже тезки Leleka. Визначилася заявка Хорватії на Євробаченні
Львівські лікарі врятували дружину народного артиста Юрія Рибчинського (фото)
Львівські лікарі врятували дружину народного артиста Юрія Рибчинського (фото)
Екснаречений співака Melovin поскаржився на погрози
Екснаречений співака Melovin поскаржився на погрози

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua