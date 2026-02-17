Чому артисти запізнюються на власні концерти? Соліст хору «Гомін» дав відповідь

Користувачі підтримали думку співака

У мережі українці обурилися тим, що артисти затримують свої виступи та не вчасно виходять на сцену. Через це глядачі змушені чекати. На допис із цією заявою відреагував соліст львівського хору «Гомін» Вадим Яценко. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Threads.

Як пише користувачка, зареєстрована під нікнеймом helga.lorents, артисти не поважають глядачів та виходять на сцену із запізненням. «Чому артисти не поважають час людей? Ти приходиш завчасно на концерт, о 18:00 початок, як ви думаєте, артисти вийшли? Ні! Через це не люблю ходити на концерти – неповага», – вважає українка.

Українці обурилися тим, що артисти затримують свої виступи та не вчасно виходять на сцену фото: скриншот Тhreads/@helga.lorents

На це відреагував соліст львівського хору «Гомін» Вадим Яценко. Виконавець пояснив, у чому річ та назвав справжню причину затримки початку виступів. За його словами, початок концерту залежить від організованості глядачів.

Вадим Яценко відреагував на обурення українців через затримку початку концертів фото: скриншот Тhreads

Зокрема, проблема затримки полягає в тому, що люди, які купили квитки, не прийшли на виставу чи концерт вчасно. «Це так не працює. Артисти на майданчику за три-чотири години до початку концерту. І затримки виключно через глядача, який заходить до зали. І якщо о 18:00 початок, а посадка 50 %, то, звичайно, артист буде чекати, поки всі зайдуть», – написав соліст хору.

Інші користувачі такої ж думки. Більшість коментаторів підтвердили слова артиста та написали, що затримки на початку заходу зазвичай стаються через глядачів.

Коментатори підтвердили слова артиста фото: скриншот Тhreads

Нагадаємо, що головному хормейстерові Львівської опери, художньому керівнику Львівського муніципального хору «Гомін» Вадимові Яценку присвоїли звання «Заслужений артист України».

До слова, львівський хор «Гомін» Львівського органного залу спільно з платформою Teatr.org.ua передадуть 1 млн грн на допомогу постраждалим від ракетного удару по Тернополю 19 листопада.