Обстріл будинку співачки Ріанни: поліція встановила особу нападниці (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Співачка Ріанна перебувала у будинку під час нападу
фото з відкритих джерел

Поліція повідомила нові деталі нападу на будинок Ріанни

Стало відомо, хто напав на будинок співачки Ріанни в Лос-Анджелесі. Поліція затримала та встановила особу жінки, яка обстріляла будинок зірки з гвинтівки. Про це пише «Главком» із посиланням на Рagesix.

Як повідомляє поліція в коментарі виданню, підозрюваною у нападі на будинок Ріанни виявилася 35-річна Іванна Ортіс. Жінку затримала поліція та висунула обвинувачення у замаху на вбивство. Наразі підозрювану тримають під вартою із заставою розміром понад $10 млн.

35-річна Іванна Ортіс підозрюється у нападі на будинок Ріанни
35-річна Іванна Ортіс підозрюється у нападі на будинок Ріанни
фото: Рagesix

Також стало відомо про нові деталі інциденту. Повідомляється, що Іванна Ортіс здійснила постріли в сторону будинку співачки з гвинтівки, ймовірно AR-15. Жінка випустила зі зброї близько 10 куль, одна з них пробила стіну в будинку.

Поліція затримала Іванну Ортіс
Поліція затримала Іванну Ортіс
фото: Рagesix

Коли Іванна Ортіс намагалася втекти з місця злочину, її затримала поліція. Також стало відомо, що на момент нападу Ріанна перебувала вдома сама без свого партнера репера A$AP Rocky. Мотиви нападу Іванни Ортіс досі не встановленні. Відомо лише те, що вона була раніше затримана за необережне водіння, домашнє насильство та порушення умов звільнення під заставу.

Маєток Ріанни в Беверлі-Гіллз, Лос-Анджелеса, обстріляли з гвинтівки
Маєток Ріанни в Беверлі-Гіллз, Лос-Анджелеса, обстріляли з гвинтівки
фото: Рagesix

Як повідомляв «Главком» , інцидент стався близько 13:15 за місцевим часом у неділю. Невідома жінка зупинила автомобіль біля будинку співачки та зробила сім пострілів, після чого поїхала з місця події. На місці стрілянини правоохоронці виявили гільзи від штурмової гвинтівки. Автомобіль жінки знайшли приблизно за 12 кілометрів від будинку Ріанни та затримали підозрювану. Її імені поки не розголошують.

Правоохоронці перекрили вулицю, де живе Ріанна, а будинок огородили жовтою стрічкою
Правоохоронці перекрили вулицю, де живе Ріанна, а будинок огородили жовтою стрічкою
фото: Рagesix

Під час інциденту 38-річна Ріанна перебувала в маєтку, однак ніхто не постраждав. Після стрілянини правоохоронці перекрили вулицю, де живе Ріанна, а будинок огородили жовтою стрічкою.

До слова, у 2018 році в будинок Ріанни намагався вдертися переслідувач. Чоловік потрапив до будинку зірки, коли вона була відсутня та пробув там близько 12 годин. Суд виніс переслідувачу 10-річний заборонний судовий наказ.

