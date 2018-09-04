«Крепкий орешек 6» получил официальное название



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Шестая часть экшн-франшизы «Крепкий орешек», долгое время известная под именем «Крепкий орешек: Год первый», сменила название

Теперь боевик выйдет в прокат с лаконичным названием «МакКлейн».

Об этом в интервью изданию Empire рассказал продюсер Лоренцо Ди Бонавентура. Он также опроверг слухи о том, что Брюс Уиллис появится всего в нескольких эпизодах.

«Мы хотим уделить больше экранного времени Джону МакКлейну. И то, что роль Брюса Уиллиса будет незначительной в предстоящем фильме, не правда. Да, мы собираемся показать молодого МакКлейна, но и 60-летнему герою найдется достаточно места», - заявил Ди Бонавентура.

Напомним, что в новой части «Крепкого орешка» будет две сюжетные линии, одна развернется в 1970-е гг. и расскажет о молодом полицейском Джоне МакКлейне, другая – в наши дни.

Джерело: Киноафиша