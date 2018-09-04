  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Крепкий орешек 6» получил официальное название

    • Розсилка

    Шестая часть экшн-франшизы «Крепкий орешек», долгое время известная под именем «Крепкий орешек: Год первый», сменила название

    Теперь боевик выйдет в прокат с лаконичным названием «МакКлейн».

    Об этом в интервью изданию Empire рассказал продюсер Лоренцо Ди Бонавентура. Он также опроверг слухи о том, что Брюс Уиллис появится всего в нескольких эпизодах.

    «Мы хотим уделить больше экранного времени Джону МакКлейну. И то, что роль Брюса Уиллиса будет незначительной в предстоящем фильме, не правда. Да, мы собираемся показать молодого МакКлейна, но и 60-летнему герою найдется достаточно места», - заявил Ди Бонавентура.

    Напомним, что в новой части «Крепкого орешка» будет две сюжетные линии, одна развернется в 1970-е гг. и расскажет о молодом полицейском Джоне МакКлейне, другая – в наши дни. 

    Джерело: Киноафиша

    Читайте також
    кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ