Премьера картины с Лиамом Нисоном сорвалась из-за его расистских высказываний



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Лиам Нисон

Создатели и промоутеры фильма «Снегоуборщик» приняли решение отменить красную ковровую дорожку и прием по случаю выхода картины

Также продюсеры картины запретили Лиаму появляться в кинотеатре во время показа фильма.

Причиной этого стало недавнее высказывание актера, которое в сети сочли расистским. В интервью газете Independent Лиам Нисон рассказал о случае из прошлого: однажды он вернулся домой из-за границы и узнал, что его подруга стала жертвой изнасилования. По ее словам, насильником был темнокожий мужчина. Нисон решил отомстить и убить первого темнокожего, который попадется ему на пути.

«Я шатался по району с дубинкой, надеялся, что ко мне кто-нибудь подойдет. Самому стыдно об этом вспоминать. Так продолжалось, наверное, неделю. Я хотел, чтобы один такой «черный ублюдок» вышел из паба и пристал ко мне. Чтобы я мог его убить», - сказал Лиам.

Однако выражение «черный ублюдок» Нисон сам интонационно поставил в кавычки, намекая на нелепость и неправильность своего состояния в тот момент. Высказывание Нисона вызвало в сети бурную реакцию. Многие назвали их расистскими. Между тем, по словам самого актера, если бы насильник был белым, его реакция была бы такой же. Он подчеркнул, что был шокирован произошедшим. Чтобы справиться со своей реакцией, он ходил на исповедь, а также каждый день бегал по два часа.

Джерело: Hello!