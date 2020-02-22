Кто поедет на Евровидение-2020 от Украины



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Go_A - победитель национального отбора на Евровидение-2020 instagram.com/eurovision.ua/

Международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в нидерландском городе Роттердам

Завершился финал национального отбора на Евровидение-2020. На заключительном этапе национального отбора международного песенного конкурса выступили шесть участников.

1 – KRUTЬ

2 – JERRY HEIL

3 – Go_A

4 – David Axelrod

5 – KHAYAT

6 – TVORCHI

Путем голосования зрителей и судей стало известно, кто набрал наибольшее количество баллов и представит Украину на Евровидении 2020 в Нидерландах.

Итоги судейского голосования:

6 - Go_A

5 - KRUTЬ

4 - KHAYAT

3 - David Axelrod

2 - TVORCHI

1 - Jerry Heil

Итоги зрительского голосования:

1 балл - Jerry Heil

2 балла - David Axelrod

3 балла - TVORCHI

4 балла - KRUTЬ

5 баллов -

KHAYAT

6 баллов - Go_A



Таким образом, Украину на Евровидении представит Go_A.

Напомним, в 2020 году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в нидерландском городе Роттердам. Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, а финал — 16 мая.

В 2019 году голландский певец Дункан Лоуренс победил на конкурсе в Тель-Авиве с песней Arcade.