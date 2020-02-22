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    Шоу-биз

    Кто поедет на Евровидение-2020 от Украины

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    Go_A - победитель национального отбора на Евровидение-2020 - Кто поедет на Евровидение-2020 от Украины
    Go_A - победитель национального отбора на Евровидение-2020
    instagram.com/eurovision.ua/

    Международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в нидерландском городе Роттердам

    Завершился финал национального отбора на Евровидение-2020.  На заключительном этапе национального отбора международного песенного конкурса выступили шесть участников.

    1 – KRUTЬ

    2 – JERRY HEIL 

    3 – Go_A

    4 – David Axelrod

    5 – KHAYAT

    6 – TVORCHI 

    Путем голосования зрителей и судей стало известно, кто набрал наибольшее количество баллов и представит Украину на Евровидении 2020 в Нидерландах.

    Итоги судейского голосования:

    6 - Go_A

    5 - KRUTЬ

    4 - KHAYAT

    3 - David Axelrod

    2 - TVORCHI

    1 - Jerry Heil

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    Итоги зрительского голосования:

    1 балл - Jerry Heil

    2 балла - David Axelrod

    3 балла - TVORCHI

    4 балла - KRUTЬ

    5 баллов - 

    KHAYAT

    6 баллов - Go_A

    Таким образом, Украину на Евровидении представит Go_A.

    Напомним, в 2020 году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в нидерландском городе Роттердам.  Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, а финал — 16 мая.

    В 2019 году голландский певец Дункан Лоуренс победил на конкурсе в Тель-Авиве с песней Arcade.

    Евровидение отбор на евровидение
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