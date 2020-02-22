Кто поедет на Евровидение-2020 от Украины
Международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в нидерландском городе Роттердам
Завершился финал национального отбора на Евровидение-2020. На заключительном этапе национального отбора международного песенного конкурса выступили шесть участников.
1 – KRUTЬ
2 – JERRY HEIL
3 – Go_A
4 – David Axelrod
5 – KHAYAT
6 – TVORCHI
Путем голосования зрителей и судей стало известно, кто набрал наибольшее количество баллов и представит Украину на Евровидении 2020 в Нидерландах.
Итоги судейского голосования:
6 - Go_A
5 - KRUTЬ
4 - KHAYAT
3 - David Axelrod
2 - TVORCHI
1 - Jerry Heil
Итоги зрительского голосования:
1 балл - Jerry Heil
2 балла - David Axelrod
3 балла - TVORCHI
4 балла - KRUTЬ
5 баллов -
KHAYAT
6 баллов - Go_A
Таким образом, Украину на Евровидении представит Go_A.
Напомним, в 2020 году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в нидерландском городе Роттердам. Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, а финал — 16 мая.
В 2019 году голландский певец Дункан Лоуренс победил на конкурсе в Тель-Авиве с песней Arcade.