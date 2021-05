Кто выступит во втором полуфинале «Евровидения-2021»

Участниками этого отборочного тура станут представители 17 стран мира

Первый полуфинал конкурса «Евровидение-2021» отгремел. Участница от Украины получила путевку в финал.

20 мая состоится второй отборочный полуфинал. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Скотч» расскажет, кто из артистов выйдет на сцену и какую композицию представит на суд зрителей.

Сан-Марино

Представительница этой страны выйдет первой на сцену во втором полуфинале. Сенит исполнит песню Adrenalina. Настоящее имя артистки Сеньит Задик Задик, ей 41 год.

Эстония

Уку Сувисте, бывший подопечный Филиппа Киркорова, участник 7-го сезона «Голоса». Он представит страну песней The Lucky One.

Чехия

В 2021 году от страны приехал Бенни Кристо с песней Omaga. Настоящее имя парня — Бен да Силва Криштован и он является действующим спортсменом, специализирующимся на бразильском джиу-джитсу.

Греция

На сцену от Греции выйдет Стефания. Девушка исполнит песню Last Dance.

Австрия

Страну представит Винсент Буэн. Артисту 30 лет и он умеет играть на четырех музыкальных инструментах: пианино, гитаре, барабанах и бас-гитаре. Артист исполнит песню Amen.

Польша

Польша прислала на конкурс певца RAFAŁ. Настоящее имя парня Рафал Бжозовский, он исполнит композицию The Ride.

Молдова

Участницу от Молдавии Наталью Гордиенко продюсирует всем известный Филипп Киркоров. Девушка исполнит песню Sugar.

Исландия

Честь представлять Исландию страна доверила группе Daði og Gagnamagnið. Ребята, выступающие в зеленых нарядах, споют песню 10 Years.

Сербия

Здесь сделали ставку на девушек. На конкурс отправили герл-группу Hurricane. Одна из участниц коллектива уже представляла страну на конкурсе в 2016 году.

Песня девушек называется песня называется Loco Loco.

Грузия

Страну представит 34-летний Торнике Кипиани. По профессии парень архитектор, но страсть к музыке оказалась сильнее. Его песня будет называться You.

Албания

На сцену выйдет 34-летняя Анжела Перистери. Девушка исполнит песню Karma.

Португалия

Свою путевку на конкурс группа The Black Mamba буквально вырвала у Каролины Десландес. Парни представят песню Love Is On My Side.

Болгария

23-летняя Виктория Георгиева на сцене половину своей жизни. Девушка представит композицию Growing Up is Getting Old.

Финляндия

Участники от Финляндии - группа Blind Channel — исполняет смесь металла, рэпа и электронной поп-музыки. Парни вступят с композицией Dark Side.

Латвия

Отстаивать честь страны будет Саманта Тина. Исполнительница подготовила пеняю The Moon is Rising.

Швейцария

От Швейцарии на на конкурс приехал Gjon’s Tears. Джон Мухарремай представит лирическую композицию Tout l’Univers.

Дания

На сцену выйдет дуэт Fyr & Flamme со своим треком Øve os på hinanden. Динамичная танцевальная композиция обещает принести стране путевку в финал. Кстати, представители Дании трижды завоевывали победу на «Евровидении».

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

