Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Команда з однієї з найбідніших країн Африки відмовилася грати зі збірною Росії з футболу

Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Гамбія не зіграє товариський матч з Росією у березні цього року
фото: Reuters

Президент Федерації футболу Гамбії Ламін Байо розповів російським пропагандистам про відмову збірної Гамбії проводити товариський матч проти команди РФ у березні цього року. Про це інформує «Главком».

«Ми отримали пропозицію зіграти зі збірною Росії у березні цього року. Але через запланований матч із Сенегалом на виїзді, нам було б проблематично грати з російською збірною в Росії. Тому через проблеми з логістикою ми відмовилися від цього варіанта», – сказав Байо.

Гамбія – одна з найбідніших аграрних країн Африки з низьким рівнем життя, де майже половина населення (48,4%) живе за межею бідності. Економіка базується на сільському господарстві (75% зайнятих), туризмі та рибальстві. Характерними є висока залежність від допомоги, обмежений доступ до електроенергії (поза містами) та низька тривалість життя.

Російські клуби та збірні усунуті від міжнародних футбольних турнірів з 2022 року через агресію Росії проти України. Через це, зокрема, російська збірна пропустила чемпіонат світу 2022 року та чемпіонат Європи 2024 року. Росія не візьме участь у чемпіонаті світу 2026 року.

Також Росія пропустить цьогорічну Лігу націй.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Xемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрон «Гербера» знайдений неподалік Мнішкуві у Польщі
У Польщі на території шахти знайдено невідомий дрон: подробиці
12 березня, 22:52
Збірна Ірану не поїде на Кубок світу цьогоріч
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Віткофф анонсував додатковий прогрес уже найближчими тижнями
Спецпосланець Трампа побачив позитивну динаміку у перемовинах України та Росії
6 березня, 16:42
Родрі отримав нагоду повернутися до рідного міста
«Реал» зробив володаря «Золотого м'яча-2024» пріоритетною ціллю – ЗМІ
6 березня, 14:21
Президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Білому домі, 3 березня 2026 року
Перший дзвіночок для Трампа: заява Мерца як початок зміни переговорного формату
4 березня, 09:15
Боєць Вольт взяв у полон земляка
На Харківщині боєць ЗСУ взяв у полон окупанта, з яким виріс у одному селі
1 березня, 15:30
Буданов: Суспільство, за всієї його неоднорідності, витримало
Буданов пояснив, чому терор РФ проти енергетики не викликав бунтів в Україні
1 березня, 09:18
Для українців, які виїхали через війну, відкрили нову категорію компенсацій
Реєстр збитків від агресії РФ відкрив нову категорію заяв для українців
23 лютого, 19:37
Вибухи у Росії, ліквідація наркобарона в Мексиці: головне за ніч
Вибухи у Росії, ліквідація наркобарона в Мексиці: головне за ніч
23 лютого, 05:36

Новини

Команда з однієї з найбідніших країн Африки відмовилася грати зі збірною Росії з футболу
Команда з однієї з найбідніших країн Африки відмовилася грати зі збірною Росії з футболу
Одноклубник екслідера «Шахтаря» зазнав жахливої травми на полі
Одноклубник екслідера «Шахтаря» зазнав жахливої травми на полі
Керівник середняка Формули-1 несподівано пішов із посади
Керівник середняка Формули-1 несподівано пішов із посади
Магучіх стала абсолютною рекордсменкою України
Магучіх стала абсолютною рекордсменкою України
Роналду не отримав виклик до збірної Португалії: відома причина
Роналду не отримав виклик до збірної Португалії: відома причина
Екстренер «Барселони» покине клуб із особливою кадровою філософією
Екстренер «Барселони» покине клуб із особливою кадровою філософією

Новини

Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Сьогодні, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Сьогодні, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua