Команда з однієї з найбідніших країн Африки відмовилася грати зі збірною Росії з футболу

Гамбія не зіграє товариський матч з Росією у березні цього року

Російські клуби та збірні усунуті від міжнародних футбольних турнірів з 2022 року через агресію РФ проти України

Президент Федерації футболу Гамбії Ламін Байо розповів російським пропагандистам про відмову збірної Гамбії проводити товариський матч проти команди РФ у березні цього року. Про це інформує «Главком».

«Ми отримали пропозицію зіграти зі збірною Росії у березні цього року. Але через запланований матч із Сенегалом на виїзді, нам було б проблематично грати з російською збірною в Росії. Тому через проблеми з логістикою ми відмовилися від цього варіанта», – сказав Байо.

Російські клуби та збірні усунуті від міжнародних футбольних турнірів з 2022 року через агресію Росії проти України. Через це, зокрема, російська збірна пропустила чемпіонат світу 2022 року та чемпіонат Європи 2024 року. Росія не візьме участь у чемпіонаті світу 2026 року.

Також Росія пропустить цьогорічну Лігу націй.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Xемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)