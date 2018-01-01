«Ларе Крофт» прогнозируют провал в кинотеатрах из-за главной героини

Поклонники и эксперты недовольны выбором Алисии Викандер на главную роль

В эпоху засилья соцсетей злить или хотя бы разочаровывать потенциальных зрителей особенно опасно: малейший упрек в адрес фильма может со скоростью лесного пожара распространиться по всему миру и обеспечить фильму провал еще до выхода.

Похоже, так и получится с новой «Ларой Крофт»: с самого начала многие были недовольны выбором Алисии Викандер на главную роль, после появления первого трейлера это недовольство усилилось, и вот теперь эксперты утверждают, что «Лара Крофт» провалится в прокате.