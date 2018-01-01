«Ларе Крофт» прогнозируют провал в кинотеатрах из-за главной героини
- Сьогодні, 21:01
-
Розсилка
Поклонники и эксперты недовольны выбором Алисии Викандер на главную роль
В эпоху засилья соцсетей злить или хотя бы разочаровывать потенциальных зрителей особенно опасно: малейший упрек в адрес фильма может со скоростью лесного пожара распространиться по всему миру и обеспечить фильму провал еще до выхода.
Похоже, так и получится с новой «Ларой Крофт»: с самого начала многие были недовольны выбором Алисии Викандер на главную роль, после появления первого трейлера это недовольство усилилось, и вот теперь эксперты утверждают, что «Лара Крофт» провалится в прокате.
По прогнозам аналитиков, за премьерные выходные «на родине», в США, «Tomb Raider: Лара Крофт» сможет заработать всего 22 миллиона долларов, а суммарно в США – порядка 55 миллионов. Для сравнения, оригинальная «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли в 2001 годув первые же выходные собрала 48 миллионов, а всего в США – 130 с лишним миллионов.
Джерело: popcornnews