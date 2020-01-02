Леди Гагу застали за поцелуями с загадочным незнакомцем (видео)



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Личная жизнь певицы - вновь в центре новостей

Журналисты, что таинственного спутника звезды зовут Майкл

В октябре этого года Леди Гага заявила на весь мир о своем свободном статусе. Но уже новогоднюю ночь звезда праздновала не одна. Случайным очевидцам удалось запечатлеть ее в ресторане NoMad в Лас-Вегасе, где она сначала выступала, а после вместе со всеми гостями отмечала наступление нового года.

just saw Gaga come out of the hotel with her new boyfriend, she was snatched but also super drunk pic.twitter.com/aLTliOUO5n — Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) January 1, 2020

Как только ведущий праздничной вечеринки объявил о том, что часы бьют двенадцать, Гага вскочила из-за стола и в залпах бумажных конфетти, не обращая внимания на присутствующих в ресторане, начала обнимать и целовать своего спутника. Под утро они вместе покинули заведение, отправившись к машине певицы. Опознать личность таинственного незнакомца еще никому не удалось.

А самой подробной информацией о спутнике Гаги располагает колумнист Las Vegas Review-Journal, который написал в своем Twitter, что «бородатого брюнета зовут Майкл».