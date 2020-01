Леди Гагу застали за поцелуями с загадочным незнакомцем (видео)

Журналисты, что таинственного спутника звезды зовут Майкл

В октябре этого года Леди Гага заявила на весь мир о своем свободном статусе. Но уже новогоднюю ночь звезда праздновала не одна. Случайным очевидцам удалось запечатлеть ее в ресторане NoMad в Лас-Вегасе, где она сначала выступала, а после вместе со всеми гостями отмечала наступление нового года.

just saw Gaga come out of the hotel with her new boyfriend, she was snatched but also super drunk pic.twitter.com/aLTliOUO5n