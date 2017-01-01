Легендарный советский актер экстренно госпитализирован в Москве

79-летний Андрей Мягков экстренно госпитализирован в Москве.

По информации российских СМИ, актер пожаловался врачам на сильные боли в голове, было принято решение положить его на некоторое время в стационар. [READ_MORE] Сейчас врачи пытаются найти причину головных болей актера. Напомним, что Андрей Мягков завоевал славу всенародно любимого актера после ролей в фильмах «Ирония судьбы, или С



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79-летний Андрей Мягков экстренно госпитализирован в Москве.

По информации российских СМИ, актер пожаловался врачам на сильные боли в голове, было принято решение положить его на некоторое время в стационар.

Сейчас врачи пытаются найти причину головных болей актера.

Напомним, что Андрей Мягков завоевал славу всенародно любимого актера после ролей в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» , «Жестокий романс» и других.

Отметим, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания запретил трансляцию в эфире украинских телеканалов более 500 фильмов и сериалов. В этот список попала и любимая новогодняя картина «Ирония судьбы, или С легким паром!», в которой Андрей Мягков сыграл главную роль.