Картина Эдварда Вуда возглавила рейтинг самых плохих фильмов за всю историю кино

Если существуют всевозможные рейтинги самых лучших фильмов, то не удивительно, что подобной классификации подвергаются и худшие фильмы.

Британское издание New Musical Express составило список самых плохих фильмов в истории кино, первую строчку которого занял «План 9 из открытого космоса» режиссера Эдварда Вуда 1959 года. [READ_MORE] Кадр из фильма «План 9 из открытого космоса» На втором месте оказалась картина Пола Верховена «Шоугерлз»



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Если существуют всевозможные рейтинги самых лучших фильмов, то не удивительно, что подобной классификации подвергаются и худшие фильмы.

Британское издание New Musical Express составило список самых плохих фильмов в истории кино, первую строчку которого занял «План 9 из открытого космоса» режиссера Эдварда Вуда 1959 года.

Кадр из фильма «План 9 из открытого космоса»

На втором месте оказалась картина Пола Верховена «Шоугерлз» с Элизабет Беркли в главной роли. Несмотря на то, что лента провалилась в прокате, она до сих пор считается культовой.





Кадр из фильма «Шоугерлз»

Третье место отдали фильму «Бриолин-2» Патришии Берч с Мишель Пфайффер и Максуэллом Колфилдом. Сразу после него идет «Тролль-2» Клаудио Фрагассо – странный фильм, первой части у которого не было, а цифра 2, намекающая на сиквел, была добавлена в качестве маркетингового хода. В списке также оказались «Акулий торнадо» и, конечно, «Комната» Томми Вайсо, фильм о съемках которой скоро представит публике Джеймс Франко. Именно к выходу его картины «Горец-творец» и приурочен данный список от New Musical Express.

Джерело: Киноафиша