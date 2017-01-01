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    Картина Эдварда Вуда возглавила рейтинг самых плохих фильмов за всю историю кино

    Если существуют всевозможные рейтинги самых лучших фильмов, то не удивительно, что подобной классификации подвергаются и худшие фильмы.
    Британское издание New Musical Express составило список самых плохих фильмов в истории кино, первую строчку которого занял «План 9 из открытого космоса» режиссера Эдварда Вуда 1959 года. [READ_MORE] Кадр из фильма «План 9 из открытого космоса» На втором месте оказалась картина Пола Верховена «Шоугерлз»
    • Сьогодні, 21:38
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    Если существуют всевозможные рейтинги самых лучших фильмов, то не удивительно, что подобной классификации подвергаются и худшие фильмы.

    Британское издание New Musical Express составило список самых плохих фильмов в истории кино, первую строчку которого занял «План 9 из открытого космоса» режиссера Эдварда Вуда 1959 года.

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    Кадр из фильма «План 9 из открытого космоса»

    На втором месте оказалась картина Пола Верховена «Шоугерлз» с Элизабет Беркли в главной роли. Несмотря на то, что лента провалилась в прокате, она до сих пор считается культовой.


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    Кадр из фильма «Шоугерлз»

    Третье место отдали фильму «Бриолин-2» Патришии Берч с Мишель Пфайффер и Максуэллом Колфилдом. Сразу после него идет «Тролль-2» Клаудио Фрагассо – странный фильм, первой части у которого не было, а цифра 2, намекающая на сиквел, была добавлена в качестве маркетингового хода. В списке  также оказались  «Акулий торнадо» и, конечно, «Комната» Томми Вайсо, фильм о съемках которой скоро представит публике Джеймс Франко. Именно к выходу его картины «Горец-творец» и приурочен данный список от New Musical Express.

    Джерело: Киноафиша

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