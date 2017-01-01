Удаление усов у Супермена обошлось создателям «Лиги справедливости» в $25 млн

В списке самых высокооплачиваемых актеров Голливуда имени Генри Кавилла пока нет, зато с недавних пор актер может смело считать себя обладателем самых дорогостоящих усов в мире.

Чтобы удалить с лица Генри Кавилла усы в «Лиге справедливости» с помощью компьютерной графики, студия Warner Bros. вынуждена была потратить порядка 25 миллионов долларов. [READ_MORE] Каким бы смешным это не казалось на первый взгляд, на самом деле вокруг усов Генри Кавилла разгорелся нешуточный конфликт, начавшийся с того, что



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В списке самых высокооплачиваемых актеров Голливуда имени Генри Кавилла пока нет, зато с недавних пор актер может смело считать себя обладателем самых дорогостоящих усов в мире.

Чтобы удалить с лица Генри Кавилла усы в «Лиге справедливости» с помощью компьютерной графики, студия Warner Bros. вынуждена была потратить порядка 25 миллионов долларов.

Каким бы смешным это не казалось на первый взгляд, на самом деле вокруг усов Генри Кавилла разгорелся нешуточный конфликт, начавшийся с того, что после «Лиги справедливости» актер отправился сниматься в «Миссия невыполнима 6» - и по контракту со студией Paramount отрастил усы, от которых не мог избавиться вплоть до окончания съемок.

Между тем «Лиге справедливости» потребовались досъемки, и ряд сцен нужно было отснять с участием Кавилла-Супермена. Студия Warner Bros. предложила Paramount некую сумму за то, чтобы та разрешила-таки Кавиллу сбрить усы – а затем «дорисовала их» с помощью компьютерной графики. Однако Paramount отказалась и настояла на том, чтобы максимально усложнить Warner Bros. задачу – в итоге Кавилл отправился на досъемки «Лиги» с усами, и на то, чтобы их затем «стереть», студия потратила ориентировочно 25 млн. долларов, ещё увеличив и без того раздутый бюджет.

Самое же печальное заключается в том, что все эти ухищрения в итоге превратили усатого Генри Кавилла в мем, а зрителей, лично наблюдавших за деформированным после обработки средствами компьютерной графики лицом Супермена, пришли чуть ли не в ужас – настолько неестественно он стал выглядеть.

Джерело: Киноафиша