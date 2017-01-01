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    Шоу-біз

    На украинские экраны выйдет сериал о детективе-экстрасенсе

    Фильм расскажет о девушке, которая расследовала убийства с помощью сверхъестественных способностей
    С 3 декабря на украиснком телевидении стартует трансляция сериала «Анна-детективъ». Новые эпизоды будут выходить каждое воскресенье, сообщает «Главком». В центре сюжета – молодая девушка-медиум Анна Миронова, у которой есть способность общения с душами умерших людей. Он берётся за расследование запутанных
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 15:52
    • Розсилка
    Анна-детективъ
    Анна-детективъ

    Фильм расскажет о девушке, которая расследовала убийства с помощью сверхъестественных способностей

    С 3 декабря на украиснком телевидении стартует трансляция сериала «Анна-детективъ». Новые эпизоды будут выходить каждое воскресенье, сообщает «Главком».

    В центре сюжета – молодая девушка-медиум Анна Миронова, у которой есть способность общения с душами умерших людей. Он берётся за расследование запутанных преступлений.

    Анна живет в маленьком уездном городке Затонск. Однажды в Затонск приезжает новый начальник сыскного отдела полиции Яков Штольман – неудобного  следователя высылают на периферию после загадочного дела, которое он расследовал. Столичный детектив был уверен, что заскучает в провинциальном городишке, но работы оказалось больше, чем можно было вообразить.

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    Анна и Яков одновременно начинают расследовать сложные преступления. И если Штольман появляется на месте преступления в силу своих служебных обязанностей, то Анну приводят туда… духи. С их подсказками она пытается восстановить справедливость и найти виновного. В итоге Анне удаётся расследовать самые загадочные преступления, против которых бессильна полиция.

    Для съемок сериала был построен целый город образца конца ХІХ века с улицами, особняками и торговыми лавками. Для главных и второстепенных героев были подготовлены около тысячи различных комбинаций костюмов того времени.

    Премьера сериала состоится на телеканале НТН.

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