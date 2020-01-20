Дочь Майкла Джексона снялась в рекламной фотосессии после долгого перерыва



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В начале года дочь Майкла Джексона проходила курс лечения в реабилитационной клинике Фото: instagram.com/aglshoes/

Весной девушку снова госпитализировали из-за попытки суицида.

Прошлый год 21-летняя Пэрис Джексон почти не появлялась на публике. Мир обсуждал выход скандального фильма «Покидая Неверленд» о ее отце. И вот, когда страсти улеглись, Пэрис появилась в СМИ с новой рекламной кампанией итальянской обувной марки AGL Shoes, которой руководят три сестры. Джексон поблагодарила их за доверие на своей странице в Instagram, где опубликовала кадры весенне-летней коллекции бренда.

Фото рекламной съемки AGL Shoes стали первой фотосессией Джексон за долгое время. Некоторые связывают ее перерыв в работе со скандалом вокруг отца. Пэрис уходила от комментариев про фильм «Покидая Неверленд», герои которого обвинили покойного поп-певца в растлении несовершеннолетних.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AGL Shoes (@aglshoes) 17 Янв 2020 в 10:06 PST

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