После первого эфира шоу «Танцы со звездами» Машу Ефросинину назвали бревном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маша Ефросинина Максим Леонов

После шоу украинская телеведущая поделилась эмоциями в сети

Украинская телеведущая и участница проекта «Танцы со звездами» весьма неплохо выступила во время первого эфира нового сезона.

Маша Ефросинина вместе со своим партнером Максимом Леоновым исполнила страстную румбу, которая поразила даже самого строгого члена жюри - Екатерину Кухар.

За номер пара получила 21 бал из 30 и в общей турнирной таблице заняла почетное третье место.

«Вы напоминаете мне Наталью Могилевскую, которая ради победы готова идти на все. Брать румбу на первом эфире – это самоубийство. Но вы с этим справились хорошо», - прокомментировала выступление Ефросининой прима-балерина Екатерина Кухар.

В свою очередь Ефросинина поделилась первыми впечатлениями после выхода на самый главный танцпол Украины в сети.

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 27 Авг 2018 в 2:27 PDT

На своей странице в Instagram телеведущая отметила, что совершенно не ожидала, что мнения поклонников будут диаметрально противоположные.

«Сегодня я проснулась с ощущением, что моя жизнь не будет прежней. Во-первых, за всю историю моей активности в Инста, я никогда не сталкивалась с таким количеством комментов : «деревянное бревно» и «пластичная богиня», «бесит» и «обожаю», идущих одновременно. Поэтому правило номер один: ни фига не буду по понедельникам открывать интернет. Во-вторых: Мой партнёр, Макс Леонов. В общем, Влад Яма всё сказал чётко, добавить нечего: « Макс «хотел» меня в танце меньше чем я его»! Согласна! Но в этом есть один плюс: я вернулась домой, и мой муж не сменил замки. А, поскольку Инстаграм - это мой единственный канал, где я могу рассказывать вам всё, как есть, слушайте!»,- написала Маша в сети.

Посмотреть выступление Маши Ефросининой и Максима Леонова можно здесь.