Німеччина продовжила прикордонний контроль ще на пів року: для чого

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило про чергове продовження тимчасового контролю на всіх сухопутних кордонах країни ще на шість місяців

Німеччина оголосила про чергове продовження тимчасового контролю на всіх сухопутних кордонах країни. Про це повідомив у Берліні речник МВС ФРН Леонард Камінскі, інформує «Главком».

Контроль на всіх сухопутних кордонах країни триватиме до середини вересня 2026 року.

«Продовження прикордонного контролю на шість місяців є необхідним з міркувань міграційної та безпекової політики», – заявив представник міністерства.

За його словами, прикордонний контроль є тимчасовим, допоки не буде створено дієвої спільної європейської міграційної політики.

Також він повідомив, що кількість зареєстрованих незаконних перетинів значно знизилася завдяки контролю на кордоні.

«У січні 2026 року зареєстровано 3988 незаконних в’їздів – це менше, ніж у січні попереднього року, коли було 5394», – додав Камінскі.

Нагадаємо, Німеччина практично використала власні запаси ракет протиповітряної оборони, які могла передати Україні. Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль заявив, що дефіцит засобів ППО пов’язаний із тим, що Берлін уже передав Києву доступні ресурси, а нові поставки значною мірою залежать від виробництва союзників.

Міністр уточнив, що ракети для систем Patriot наразі надходять переважно з американського виробництва, а значна частина цього ресурсу одразу спрямовується в Україну за фінансової підтримки європейських партнерів.