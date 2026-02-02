Жартівливе відео блогерки з Троєщини переросло в скандал із зоозахисниками

Блогерка Анетта Барсівна заявила, що тепер вона – вождь Троєщини, а її оточення – елітне плем’я

Блогерка перервала запис ефіру зі словами: «Що це таке? В чому ви приїхали? У нас так не ходять!»

Енергоколапс у столиці призвів до несподіваних геополітичних змін на карті Києва. Популярна блогерка Анетта Барсівна, відома як «мер» Троєщини, «перейменувала» район у «Троєщинське плем’я» та провела жорсткий модний аудит для преси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі блогерки.

Коли журналістка в касці та бронежилеті намагалася записати репортаж про вимкнення світла, Анетта Барсівна безцеремонно увійшла в кадр і почала знімати з медійниці захисний шолом. «Що це таке? В чому ви приїхали? У нас так не ходять!», – почала знімати казку з дівчини блогерка.

Замість каски на голову журналістці «мер» одягнула масивну хутряну шапку, пояснивши, що район перейшов на новий рівень самоорганізації, де діють закони люксу. Анетта заявила, що тепер вона – вождь, а її оточення – елітне плем’я.

«У нас тут тепер «Троєщинське плем’я». Всі ходять у хутрі, у всьому дорогому, у золоті. Оце – справжнє обмундирування!» – прокоментувала блогерка, демонструючи власну накидку з хутряними хвостиками.

За словами самопроголошеного вождя, така шапка захищає краще за спецзасоби, бо вона «і висока, і широка – навіть якщо прилетить, не відчуєте». Бронежилет Анетта також порадила замінити на «хорошу мєховушку», адже саме такий вигляд, за її словами, зараз має типовий мешканець оновленої Троєщини.

Попри відсутність тепла, блогерка закликала людей не втрачати оптимізму, бо «головне – це добро». Проте щодо ідеї копати в київських дворах туалети, була непохитною: «Копать? Ніде не будемо, упаси боже!»

Підписники в мережі вибухнули коментарями, оцінивши гумор «офіційного лиця» району:

«Офіційне лице Троєщини поганого не порадить»;

«У Аннеточки навіть мікрофон якісніший, ніж у преси... Еліта, що тут ще сказати»;

«Шахед у тій шапці заплутається, норм захист».

Втім, зоозахисники такий перформанс не підтримали. У коментарях з’явилися і гнівні відгуки: «Одягати на себе мертвих тварин – це огидно!», «Скільки бідних створінь постраждало, щоб було стільки «мєховушок»?» – обурюються активісти.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.

На лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації.