Головна Київ Новини
search button user button menu button

Оголошено підозру офіцеру ТЦК на Київщині, який бив мобілізованих і хизувався цим на відео

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Оголошено підозру офіцеру ТЦК на Київщині, який бив мобілізованих і хизувався цим на відео
Правоохоронцю повідомлено про підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду
фото: Державне бюро розслідувань

Слідство встановило, що офіцер неодноразово перевищував службові повноваження та бив мобілізованих

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру начальнику групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області. За даними слідства, посадовець принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідство встановило, що офіцер неодноразово перевищував службові повноваження, бив ногами мобілізованих, а потім ще й робив відеонарізки своїх «звитяг».

«Дії лфіцера мали системний характер та свідчать про зневагу до вимог закону й базових принципів військової служби. Замість виконання визначених законом обов’язків посадовець використовував службове становище для залякування та фізичного впливу на громадян», – зазначили у ДБР.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України – перевищення влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду.  Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, на Тернопільщині Спецпрокуратура притягнула до адміністративної відповідальності військовослужбовця ТЦК за перевищення службових повноважень щодо цивільного. Посадовець ТЦК лаявся та застосував фізичну силу. Про це повідомили у Спеціальній прокуратурі у сфері оборони Західного регіону. Проти військовослужбовця було складено адміністративний протокол. Також посадовцю був виписаний штраф у розмірі 34 тис. грн.

Читайте також:

Теги: Київщина ТЦК Державне бюро розслідувань слідство відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екстрені відключення світла запроваджено у двох районах на Київщині
Екстрені відключення світла запроваджено у двох районах на Київщині
29 сiчня, 12:41
На основі лабораторних досліджень води фахівці обирають ділянки з найнижчим вмістом кисню
Комунальники Києва показали, як рятують мешканців озер від браку кисню
21 сiчня, 18:17
Попереднє розслідування пожежі встановило, що причиною могла стати несправність пічного опалення
У пожежі на Київщині загинуло подружжя пенсіонерів
19 сiчня, 15:09
Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
16 сiчня, 12:35
Мешканці Києва масово скупили хліб у магазинах
Мешканці Києва масово скупили хліб у магазинах
14 сiчня, 01:51
17-річний курсант загинув: у підрозділі зафіксували ознаки психологічного тиску
Смерть 17-річного курсанта. Слідство говорить про можливе приниження і насильство
13 сiчня, 11:52
Замість роботи на фабриці, Річарда і ще трьох громадян Уганди привезли до військової частини і змусили підписати контракт
Біг без зброї і кричав про допомогу. ЗСУ взяли в полон найманця з Уганди
10 сiчня, 21:15
Рятувальники допомогли деблокувати тролейбус у Шевченківському районі
Спецоперація в центрі Києва: рятувальники показали, як витягнули тролейбус з пастки (фото, відео)
7 сiчня, 16:04
Правоохоронці розшукали викрадену автівку
Привіз дружину на роботу і залишився без авто: деталі зухвалого угону в Бучі
6 сiчня, 16:56

Новини

Оголошено підозру офіцеру ТЦК на Київщині, який бив мобілізованих і хизувався цим на відео
Оголошено підозру офіцеру ТЦК на Київщині, який бив мобілізованих і хизувався цим на відео
Екстрені відключення у Києві: де немає світла після обстрілу 3 лютого
Екстрені відключення у Києві: де немає світла після обстрілу 3 лютого
Цинічний удар по пам'яті: у Києві постраждав музейний комплекс «Батьківщина-мати»
Цинічний удар по пам'яті: у Києві постраждав музейний комплекс «Батьківщина-мати»
Нічна атака на Київ: скільки будинків без тепла у лютневий мороз
Нічна атака на Київ: скільки будинків без тепла у лютневий мороз
Захоплення земель нацпарку «Голосіївський»: прокуратура вимагає знести 33 будинки
Захоплення земель нацпарку «Голосіївський»: прокуратура вимагає знести 33 будинки
Нічна атака на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в Обухівському районі (фото)
Нічна атака на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в Обухівському районі (фото)

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua