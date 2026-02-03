Оголошено підозру офіцеру ТЦК на Київщині, який бив мобілізованих і хизувався цим на відео

Правоохоронцю повідомлено про підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду

Слідство встановило, що офіцер неодноразово перевищував службові повноваження та бив мобілізованих

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру начальнику групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області. За даними слідства, посадовець принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідство встановило, що офіцер неодноразово перевищував службові повноваження, бив ногами мобілізованих, а потім ще й робив відеонарізки своїх «звитяг».

«Дії лфіцера мали системний характер та свідчать про зневагу до вимог закону й базових принципів військової служби. Замість виконання визначених законом обов’язків посадовець використовував службове становище для залякування та фізичного впливу на громадян», – зазначили у ДБР.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України – перевищення влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині Спецпрокуратура притягнула до адміністративної відповідальності військовослужбовця ТЦК за перевищення службових повноважень щодо цивільного. Посадовець ТЦК лаявся та застосував фізичну силу. Про це повідомили у Спеціальній прокуратурі у сфері оборони Західного регіону. Проти військовослужбовця було складено адміністративний протокол. Також посадовцю був виписаний штраф у розмірі 34 тис. грн.