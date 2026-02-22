У Мексиці силовики ліквідували одного з найвпливовіших наркоторговців світу: подробиці

Озброєні люди блокували дороги в низці регіонів країни шляхом підпалу автомобілів – це відома тактика картелів

Унаслідок військової операції в Мексиці вбили лідера впливового картелю «Нове покоління Халіско» (CJNG) Немесіо Рубена Осегеру Сервантеса, більш відомого як Ель Менчо. Як інформує «Главком», про це пишуть Reuters та Associated Press із посиланням на джерела в уряді Мексики.

«Операцію з його арешту очолило Міністерство оборони, і в результаті його вбили», – сказав один зі співрозмовників агентств.

❗️У Мексиці силовики ліквідували одного з найбільш розшукуваних наркобаронів країни Ель Менчо



Це призвело до масштабних заворушень у кількох штатах, які влаштовують члени картелю «Халіско Нуева Хенерасьйон». Вони підпалюють автомобілі і перекривають дороги. pic.twitter.com/c69WtNMIr5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 22, 2026

Щоб завадити захопленню Ель Менчо, озброєні люди блокували дороги в низці регіонів країни шляхом підпалу автомобілів – це відома тактика картелів, щоб перешкоджати таким операціям.

Тим часом у соціальних мережах поширюють відео, на яких видно стовпи диму над містом Пуерто-Вальярта у штаті Халіско. На тлі цього авіакомпанія Air Canada оголосила про призупинення рейсів до Пуерто-Вальярти «через ситуацію з безпекою», і порадила пасажирам не їхати до їхнього аеропорту.

Ель Менчо був лідером картелю «Нове покоління Халіско» (CJNG), який отримав свою назву від однойменного західного штату Мексики. Заснована у 2009 році, організація є однією з найпотужніших у Мексиці.

Американське Управління з боротьби з наркотиками (DEA) вважає цей картель таким само потужним, як і картель Сіналоа – одне з найвідоміших злочинних угруповань Мексики, присутнє у всіх 50 штатах США.

CJNG є одним з основних постачальників кокаїну на ринок США і, як і картель Сіналоа, заробляє мільярди на виробництві фентанілу та метамфетамінів.

Державний департамент США пропонував винагороду до $15 мільйонів за інформацію, яка призведе до арешту Ель Менчо. Цьогоріч у лютому адміністрація президента США Дональда Трампа визнала картель іноземною терористичною організацією.

Операція проти Ель Менчо відбулася на тлі тиску США на уряд президента Мексики Клаудії Шейнбаум із вимогою посилити боротьбу з наркоторгівлею. Вимоги доходили аж до погроз безпосередньо втрутитись у справи Мексики.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа розглядає можливість нанесення ударів безпілотниками по наркокартелях у Мексиці в рамках амбітних зусиль по боротьбі зі злочинними угрупованнями, які перевозять наркотики через південний кордон США.

Нагадаємо, у Мексиці виявили ранчо, де картель CJNG катував і спалював жертв. Місцева поліція вже проводила рейд на цьому ранчо у вересні минулого року, але, тоді не виявили або не повідомили про масові сліди насильства