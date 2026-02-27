Катерина Осадча зворушливо привітала найріднішу людину та показала рідкісні фото

27 лютого день народження святкує мама Катерини Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча привітала свою маму з днем народження. Ведуча поділася ексклюзивними кадрами зі своєю мамою. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ведучої.

Катерина Осадча пригадала, як вона вітала свою маму з днем народження чотири роки тому. В перші дні повномасштабного вторгнення мати ведучої разом із чоловіком залишалася в Київській області. «Мамо з Днем народження!!! Чотири роки тому, коли я вітала маму з днем народження, батьки були під Києвом, не планували виїжджати і мама сказала – зараз найголовніше вижити, а решта владнається», – зазначила зірка.

Катерина Осадча поділилася фото з мамою фото: Іnstagram/kosadcha

27 лютого день народження святкує мама Катерини Осадчої фото: Іnstagram/kosadcha

Також українська телеведуча наголосила у своєму привітанні на тому, що в Україні обов’язково настане мир та написала своїй мамі щемливі побажання. «Пункт перший виконаний, значить далі тільки радість в кожному дні і розуміння що все владнається і ми дочекаємося справедливого миру. Мамо, бажаю тобі миру, радості, натхнення, чекаємо нових картин і смачних пирогів. Будь нам здорова і многая благая літа !!!» – написала Осадча.

Катерина Осадча поділилася світлинами зі своєю мамою фото: Іnstagram/kosadcha

На одному з фото Осадча показалася зі своїм батьком та мамою фото: Іnstagram/kosadcha

Свій допис Катерина Осадча доповнила світлинами зі своєю мамою. На фото можна побачити подружжя Катерину Осадчу та Юрія Горбунова та маму ведучої з онуками. На одному з фото Осадча показалася зі своїм батьком та мамою.

Нагадаємо, старшому сину Івану ведучої Катерини Осадчої та шоумена Юрія Горбунова виповнилося 9 років. Батьки привітали сина зі свято та поділилися на своїх сторінках в соцмережах сімейними фото. Осадча показала фото сина з пологового та різних років його життя. Осадча показала, як зростав її син з самого малечку до дев’яти років.

Також повідомлялося, популярні українські телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча поділилися зі своїми підписниками в соцмережах зворушливими сімейними фото на Святвечір. Юрій Горбунов та Катерина Осадча привітали з Різдвом українців та показали свій різвяний стіл.