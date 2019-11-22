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    Шоу-биз

    Лобода снимется в клипе фронтмена группы Rammstein

    • Розсилка
    <p>Впервые о романе Светланы и Тилля заговорили два года назад</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Лобода снимется в клипе фронтмена группы Rammstein

    Впервые о романе Светланы и Тилля заговорили два года назад

    instagram.com/lobodaofficial/

    Некоторое поклонники певицы посчитали, что постер анонсирует фильм об истории взаимоотношений артистки и Тилля Линдеманна

    Петер Тэгтрэн, участник музыкальной группы Lindemann, основателем которой является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, поделился на своей странице в социальной сети Instagram изображением тизера клипа, в котором есть открытый намек на появление в видео Светланы Лободы. На постере изображен сам Тэгтрен в образе космонавта, который и держит на руках девушку, сильно похожую на украинскую певицу. Кроме того, в плаще и шляпе нарисован и сам Тилль Линдерманн.


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    Кстати, этот же пост опубликовала в своей ленте и сама Светлана, никак не комментируя постер. Фанаты начали гадать, что значит картинка. Некоторые даже предположили, что так певица анонсировала фильм об истории своей любви с немецким музыкантом.

     

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