Лобода снимется в клипе фронтмена группы Rammstein



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Впервые о романе Светланы и Тилля заговорили два года назад instagram.com/lobodaofficial/

Некоторое поклонники певицы посчитали, что постер анонсирует фильм об истории взаимоотношений артистки и Тилля Линдеманна

Петер Тэгтрэн, участник музыкальной группы Lindemann, основателем которой является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, поделился на своей странице в социальной сети Instagram изображением тизера клипа, в котором есть открытый намек на появление в видео Светланы Лободы. На постере изображен сам Тэгтрен в образе космонавта, который и держит на руках девушку, сильно похожую на украинскую певицу. Кроме того, в плаще и шляпе нарисован и сам Тилль Линдерманн.





Кстати, этот же пост опубликовала в своей ленте и сама Светлана, никак не комментируя постер. Фанаты начали гадать, что значит картинка. Некоторые даже предположили, что так певица анонсировала фильм об истории своей любви с немецким музыкантом.