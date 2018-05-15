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    Звездный протест в Каннах: Кристен Стюарт прошлась по красной дорожке босиком

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    Кристен Стюарт
    Кристен Стюарт

    Актриса нарушила дресс-код и исполнила мечту всех девушек

    Каннский кинофестиваль является не только главным кино-мероприятием года, но и площадкой для социальных заявлений.

    Так, вслед за протестом, в котором приняли участие 82 женщины (известные актрисы, сценаристки и представительницы киноиндустрии), последовал «бойкот» Кристен Стюарт.

    Вчера актриса появилась на красной дорожке фестиваля перед показом фильма «BlacKkKlansman» – для этого выхода она выбрала платье от Chanel и сатиновые лодочки на шпильке от Christian Louboutin.

    Впрочем, после недолгого позирования фотографам, актриса разулась – Кристен демонстративно сняла обувь, и на премьеру фильма отправилась босиком.

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    Звездный протест в Каннах: Кристен Стюарт прошлась по красной дорожке босиком
    Звездный протест в Каннах: Кристен Стюарт прошлась по красной дорожке босиком
    Звездный протест в Каннах: Кристен Стюарт прошлась по красной дорожке босиком
    Звездный протест в Каннах: Кристен Стюарт прошлась по красной дорожке босиком
    Звездный протест в Каннах: Кристен Стюарт прошлась по красной дорожке босиком

    Тем самым Стюарт выразила свое несогласие с дресс-кодом Каннского кинофестиваля, согласно которому женщины могут ступать на красную ковровую дорожку только в туфлях на каблуках. Напомним, что в 2016 году актриса уже делала подобное «заявление» – тогда она переобулась после фотоколла, сменив серебряные туфли на черные кроссовки.

    Источник: harpersbazaar.com.ua

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