«Ангел» Victoria's Secret поразила стильным платьем в Каннах

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Алессандра Амброзио

Супермодель выбрала элегантный черный наряд на премьеру фильма о Ку-клукс-клане

Одна из наиболее известных супермоделей известного бренда Victoria's Secret Алессандра Амброзио выбрала эффектное платье для выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

Манекенщица решила не следовать примеру звезд, которые демонстрировали на красной дорожке «голые» платья, а отдать предпочтение сдержанному и элегантному платью. Модель остановила свой выбор на брендовом наряде из коллекции Zuhair Murad. Платье было расшито бисером, что придает изысканности образу.

К элегантному наряду манекенщица подобрала роскошные украшения с изумрудом. Собранные волосы и идеальный макияж завершили потрясающий «лук» Алессандры Амброзио.

Известно, что в роскошном наряде звезда посетила премьеру киноленты «Черный клановец», которую снял Спайк Ли. Фильм рассказывает напряженную историю афроамериканского полицейского из Колорадо – Рона Сталворта. Мужчина присоединяется к «Ку-клукс-клану» в 1979 году и настолько завоевывает их доверие, что может возглавить одно из отделений кровавой группировки.

Вероятно, непросто история киноленты и повлияла на выбор темного платья модели.

Джерело: 24 канал