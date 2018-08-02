Мадонна рассказала, почему переехала с детьми в Лиссабон

«Я изучила вопрос и узнала о трех лучших футбольных академиях в Европе. Они находятся в Барселоне, Турине и Лиссабоне. Я задумалась, куда отдам учиться своих детей, и решила объездить эти города и представить себя живущей в них. Барселона - супервеселый город, а Турин - город для интеллектуалов с невероятными музеями. Но они оба не для детей. А я должна была учитывать интересы всех, не только Дэвида. И тогда я отправилась в Лиссабон, и там уже поняла, что это лучшее место. Здесь потрясающая архитектура, история, здесь родились многие музыкальные веяния, здесь идеальное место, чтобы кататься на лошадях, что люблю делать я»,- делилась в интервью Vogue Мадонна.

«Лиссабон напоминает мне Кубу. Здесь также всегда звучит музыка, а двери дома открыты и вы можете запросто войти в любой. Я познакомилась тут со множеством крутых музыкантов и поработала с ними над своим новым альбомом. Лиссабон повлиял на мое творчество, даже не представляю, как бы прошел этот год, если бы не случилось этого переезда. Любая женщина, чей сын играет в футбол, подтвердит: жизнь меняется. То, что будет происходить в выходной, зависит от расписания, которое вы не узнаете раньше четверга. А еще все меняется каждую неделю»,- делится Мадонна, утверждая, что «игра стоила свеч».