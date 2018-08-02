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    Шоу-биз

    Мадонна рассказала, почему переехала с детьми в Лиссабон

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    Мадонна с сыном - Мадонна рассказала, почему переехала с детьми в Лиссабон
    Мадонна с сыном

    К 60 годам - именно столько в августе исполняется певице - Мадонна воплотила все свои карьерные амбиции

    Теперь она готова положить силы на то, чтобы себя реализовали и ее дети. В новом интервью Vogue Italia Мадонна рассказала о переезде в Лиссабон и о том, как она растит будущую звезду национальной сборной по футболу.

    Джерело: Hello!

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