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    Маричка Падалко чуть не лишилась всех денег в Египте

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    Маричка Падалко с мужем Егором Соболевым - Маричка Падалко чуть не лишилась всех денег в Египте
    Маричка Падалко с мужем Егором Соболевым
    Фото instagram.com/marichkapadalko

    Телеведущая повелась на «развод»: «У меня тоже сын и две дочери»

    Телеведущая Маричка Падалко с мужем и тремя детьми отдыхают в Египте. «Каир и пирамиды ­– то, ради чего мы в Египте выбрали для отдыха именно Хургаду, а не Шарм. И эта экскурсия превысила наши ожидания». Хотя, как признается Маричка, поездка была утомительной. «Отправились из гостиницы в час ночи и вернулись обратно только через сутки», – написала телеведущая в своем Инстаграм. Добираться в одну сторону пришлось около семи часов.

    Семья телеведущей выбрала экскурсию с посещением Национального исторического музея: «Там зал Тутанхамона – его маска и его саркофаг, и все самые известные реликвии древнего Египта. Вообще, Каир – это настоящее зеркало арабского мира – серо-бетонные джунгли, где почти не видно деревьев, 25 миллионов населения и сплошной смог. Но в воспоминаниях остаются большие и очень большие пирамиды. Там сейчас, как говорят египтяне, меньше туристов, поэтому нам никто не мешал почувствовать момент встречи с одним из семи чудес света. Правда, был риск оставить там все наши деньги, потому что возле пирамид работают, наверное, самые навязчивые продавцы арабского мира. Заманивать начинают «подарками» и личными историями: «Ой, у меня тоже сын и две дочери», а под конец мы радовались, что «отбились» сувенирами на 30 долларов, а могли оставить там и все наличные».

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    Теги: Египет отдых за границей телеведущая
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    Маричка Падалко чуть не лишилась всех денег в Египте