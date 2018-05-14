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    Шоу-биз

    Мать Юлии Самойловой обвинила в провале дочери ее коллег

    • Сьогодні, 12:14
    • Розсилка
    Юлия Самойлова
    Юлия Самойлова

    Российские зрители были очень удивлены, что представительнице России не удалось попасть в финал

    Сначала Юлия хранила молчание, а после высказалась о своем выступлении, заметив, что знает «свои косяки» и призналась, что «все справедливо».

    Впрочем, мать Юлии Рита Самойлова считает иначе. Она рассказала журналистам «Комсомольской правды» о том, что исход конкурса мог бы быть иным, если бы команда, которая Юлию к конкурсу, вложила бы больше денег в подготовку и, особенно, в клип.

    «Почему сняли копеечный клип на коленке? Почему никто в Юлю не вложился, ведь она представляет целую страну? Почему на нее обрушилось столько негатива? Есть даже впечатление, что эти высказывания были специально проплачены. А то, что сейчас творится в Интернете, даже не просто жесть, даже слов нельзя подобрать. В прошлом году ее все поддерживали. А в этом льется один негатив», — заявила женщина.

    «Когда изначально весь мир над клипом смеялся, была такая бурная реакции на клип, что пожалели денег, что России позор, что ноль копеек вложили в клип», — сообщила она.

    Джерело: graziamagazine.ru

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