Святослав Вакарчук назвал лучшего артиста «Евровидения-2018»

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Святослав Вакарчук

Певец очень критично отозвался об участниках песенного конкурса

Солист группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчук отметил, что лучший номер на «Евровидении-2018» был у португальского музыканта Сальвадора Собрала. Последний, напомним, триумфовал на песенном конкурсе в прошлом году, пишет «Главком».

«Лучшее выступление «Евровидения»... – это победитель прошлогоднего «Евровидения» Сальвадор Собрал. Без всяких балетов, танцев и фейерверков, да еще и с Каэтану Велозу. Аж дух захватывает... Дай Бог им здоровья!» – написал Вакарчук на своей странице в Twitter.

Найкращий виступ Євробачення це ...переможець минулорічного Євробачення Salvador Sobral...без всяких балетів, танців і фейерверків та ще й з Caetano Veloso. Аж подих захоплює...Дай Бог їм здоров’я! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 12 травня 2018 р.

Как сообщалось ранее, победу на песенном конкурсе в этом году одержала представительница Израиля Нетта Барзилай. 25-летняя артистка со своей песней Toy набрала 317 очков, тем самым существенно опередив главную конкурентку из Кипра.

В свою очередь украинец Melovin из-за заниженных оценок жюри финишировал лишь на 17-м месте.