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    Святослав Вакарчук назвал лучшего артиста «Евровидения-2018»

    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:49
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    Святослав Вакарчук
    Святослав Вакарчук

    Певец очень критично отозвался об участниках песенного конкурса

    Солист группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчук отметил, что лучший номер на «Евровидении-2018» был у португальского музыканта Сальвадора Собрала. Последний, напомним, триумфовал на песенном конкурсе в прошлом году, пишет «Главком».

    «Лучшее выступление «Евровидения»... – это победитель прошлогоднего «Евровидения» Сальвадор Собрал. Без всяких балетов, танцев и фейерверков, да еще и с Каэтану Велозу. Аж дух захватывает... Дай Бог им здоровья!» – написал Вакарчук на своей странице в Twitter.

    Как сообщалось ранее, победу на песенном конкурсе в этом году одержала представительница Израиля Нетта Барзилай. 25-летняя артистка со своей песней Toy набрала 317 очков, тем самым существенно опередив главную конкурентку из Кипра.

    В свою очередь украинец Melovin из-за заниженных оценок жюри финишировал лишь на 17-м месте.

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