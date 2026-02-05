Еротично-історичний трилер з Дантесом та зомбі-апокаліпсис в нічному клубі. Головні кінопрем'єри тижня

Серед прем’єр – фільм про гастрольне життя одного з найвпливовіших K‑pop гуртів сучасності

5 лютого 2026 року в український кінопрокат вийшли п'ять фільмів. Серед них, зокрема, український еротично-історичний трилер «Всі відтінки спокуси» та високобюджетна франко-бельгійська сімейна стрічка «Марсупіламі. Хвостата халепа». «Главком» детально розказує про ці та інші цього тижня.

Всі відтінки спокуси

Країна: Україна

Україна Режисер: Ірина Громозда

Ірина Громозда Актори: Олена Лавренюк, Володимир Дантес, Оксана Черкашина, Олена Хохлаткіна, Даніель Салем

«Всі відтінки спокуси». Офіційний трейлер

Офіційно еротично-історичний трилер «Всі відтінки спокуси» режисерки Ірини Громозди виходить у прокат 12 лютого. Але вже з 5 лютого стартують допрем'єрні покази у понад 100 кінотеатрах країни. Це амбітна стрічка Solar Media Entertainment, яка створена за підтримки Держкіно.

Події фільму відбуваються у місті Лемберг (історична німецькомовна назва Львова) кінця ХІХ століття. У сюжетній лінії домінує історія родини винахідника гасової лампи Йогана Зега. Амелія Крижевська-Зег після весільної подорожі повертається до родинного маєтку. За дверима дому, де колись народився знаменитий винахід її батька, киплять таємні пристрасті. Дехто прагне її статків, а хтось взагалі, аби вона зникла. Кожен персонаж має власну спокусу.

За словами Олени Лавренюк, яка виконує головну роль, цей проєкт для неї особливий. «Ця історія створена на базі реальних фактів про Йогана Зега, що для мене особливо важливо. Адже це наш український винахідник, який подарував світло усьому світові. Мені дуже подобається естетика нашого кіно – вона сучасна й водночас історична», – зазначила акторка.

Після релізу трейлера співак Володимир Дантес (Dantes) розповів дистриб'юторам стрічки, що перегляд «Всі відтінки спокуси» дуже його вразив. «Якщо чесно, я в глибокому шоці! Мені дуже незвично дивитися на себе в кадрі й на персонажа, якого я граю. Це виглядає так переконливо, що я сам іноді не встигаю звикнути. Дивлюсь і розумію, що поруч зі мною були неймовірно сильні, професійні партнери. Вони допомогли мені тримати той рівень, щоб ми разом зробили це кіно таким прекрасним, яким воно вийшло», – розповів Дантес.

Особливу увагу творці приділили костюмам: дизайнерка Оксана Берг створила образи, що поєднують стиль тієї епохи з сучасною виразністю. У підсумку – вишукані матеріали, приглушені кольори та фактури підкреслюють атмосферу спокуси й небезпеки. Фільм знімали переважно в автентичних локаціях на заході України. Окремі сцени перезнімали по кілька разів через складну постановку світла – що символічно, враховуючи тему винаходу, навколо якого обертається сюжет.

Клубний зомбі-апокаліпсис

Країна: США

США Режисер: Тіна Ромеро

Тіна Ромеро Актори: Кеті О'Браян, Джек Гейвен, Рікі Ліндгоум, Шаєн Джексон, Ів Ліндлі, Шонетт Рене Вілсон

«Клубний зомбі-апокаліпсис». Офіційний трейлер

Американська зомбі-комедія – нова стрічка режисерки Тіни Ромеро. Це донька легендарного режисера Джорджа Ромеро, автора франшизи фільмів про живих мерців. Події стрічки «Клубний зомбі-апокаліпсис» розгортаються на гучній вечірці у нічному клубі, де розмаїття костюмів, драг-квін і музики раптово змінюється панікою. Причиною стала поява серед відвідувачів зомбі. Ромеро зробила акцент на драматичних ситуаціях між героями та стилізованою візуальною подачею сцен.

Переважна частина фільму була знята в реальному клубі Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США), який повністю перебудували для кіновиробництва. Власники дозволили знімальній групі демонтувати частину барних конструкцій, створити розширену сцену для драг-шоу та додати додаткові світлові платформи. Через це команда працювала по ночах, аби зберегти справжню атмосферу нічного простору та не порушити графік реальних подій закладу.

Понад 60 акторів масових сцен щодня проходили тривалі сеанси гримування. Деякі з них тривали по 4-5 годин. Тіна Ромеро спеціально наполягала, щоб у фільмі використовували не спецефекти, а максимально практичні грим і механіка зйомок, як це робив її батько. Це стало справжнім відсиланням до спадщини Джорджа Ромеро, але з сучасною технологічною якістю.

Хореографи працювали не тільки над танцювальними номерами стрічки, а й над «бойовою хореографією». Вони створювали плавні переходи між танцями й екшеном. Все, аби клубний ритм не втрачався навіть у сценах паніки. Деякі епізоди знімали у «стоп-рух» форматі: музика не припинялася, актори мусили продовжувати танцювати, поки зомбі атакують. Час від часу це створювало майже театральний ефект.

Любов, що не зникає

Країна: Данія, Ісландія, Швеція, Франція

Данія, Ісландія, Швеція, Франція Режисер: Глінур Палмасон

Глінур Палмасон Актори: Сага Гардарсдоттір, Сверрір Гуднасон, Хальдоур Хальдорссон, Андерс Мосслінг, Інгвар Сігюрдссон

«Любов, що не зникає». Офіційний трейлер

У центрі сюжету драматичного фільму – молода художниця Анна, яку зіграла Сага Гардарсдоттір. Життя героїні раптово змінюється, коли повертається чоловік із минулого, рибалка Магнус. Цього персонажа зіграв Сверрір Гуднасон. Їх зустріч пробуджує давні почуття, спогади й болі, які хвилями накочуються на них разом із суворим північним вітром в Ісландії. Магнус не може прийняти, що їхні стосунки змінилися, і прагне повернути Анну. Водночас героїня хоче реалізувати себе в мистецтві.

Створюючи стрічку, режисер Палмасон використав свій фірмовий метод роботи з часом і фактурою зображення. Деякі сцени знімали протягом кількох сезонів, аби передати природну зміну ландшафту. Палмасон наполягав на тому, щоб актори жили поруч зі знімальною локацією кілька тижнів, адаптуючись із середовищем. Окремим викликом для знімальної групи стали суворі погодні умови Ісландії. Команда зізнавалась, що деякі зйомки доводилося переривати через різкі пориви вітру.

Режисер та оператор-постановник використовували спеціально модифіковані камери, які дозволяють передати максимальну глибину кольору без цифрової обробки. Через це частину сценою знімали на плівку 35 мм, аби зберегти природний контраст північного світла. Деякі крупні плани перезнімали по десятку разів, поки світло падало на обличчя актора так, як задумано. Сага Гардарсдоттір зазначила, що інколи сцени знімали в абсолютній тиші, коли навіть технічна команда припиняла рух, аби не зруйнувати атмосферу.

Стрей Кідс: Відчуй Домінейт

Країна: США

США Режисери: Пол Дагдейл, Фара Халід

«Стрей Кідс: Відчуй Домінейт». Офіційний трейлер

Стрічка «Стрей Кідс: Відчуй Домінейт» створена американською студією Live Nation Studios у форматі концертного й документального фільму. Вона поєднує видовищні кадри з заповненого до аншлагу SoFi Stadium у Лос‑Анджелесі та інших стадіонів. Також у стрічці показані ексклюзивні закулісні моменти життя одного з найвпливовіших K‑pop гуртів сучасності – Stray Kids. Це корейський бой‑бенд, сформований агентством JYP Entertainment у 2018 році. До його складу входять вісім учасників. Їхня музика поєднує хіп‑хоп, електро, рок і поп. Stray Kids відомий своїми енергійними виступами, що допомогло їм здобути мільйони шанувальників по всьому світу, яких називають Stays.

Центральним елементом фільму стала частина dominATE World Tour – третього світового туру Stray Kids, що проходив із серпня 2024 до жовтня 2025 року і включав 56 концертів на п’яти континентах. Тур не лише встановив нові рекорди для K‑pop колективів у Латинській Америці, Європі та Північній Америці, а й поставив Stray Kids серед найбільших гастролюючих артистів світу. Загалом понад 1,3 млн проданих квитків і $185 млн виторгу.

Режисер Пол Дагдейл, який відповідає за більшу частину концертних кадрів, має в портфоліо роботи над фільмами про титулованих співачок Адель та Тейлор Свіфт. Натомість режисерка Фара Халід зосередилась на документальних сегментах, які розкривають особисті історії учасників, моменти підготовки, емоційні діалоги та те, як вони справляються з величезним тиском музичної індустрії.

Марсупіламі. Хвостата халепа

Країна: Франція, Бельгія

Франція, Бельгія Режисер: Філіпп Лашо

Філіпп Лашо Актори: Філіпп Лашо, Жамель Деббуз, Тарек Будалі, Елоді Фонтан, Жюльєн Арруті, Корентен Гійо

«Марсупіламі. Хвостата халепа». Офіційний трейлер

«Марсупіламі. Хвостата халепа» – нова пригодницька комедія Філіппа Лашо, у якій оживає культовий персонаж французьких коміксів. У центрі сюжету – харизматичний, хитрий і трішки некерований Марсупіламі. Його довгий хвіст стає одночасно джерелом додаткових пригод і головним рушієм хаосу. Герої потрапляють у вир подій, пов'язаних із таємничою твариною, давно оповитою легендами.

Виробництво «Марсупіламі. Хвостата халепа» стало одним із найдорожчих французько-бельгійських сімейних проєктів останніх років. Бюджет стрічки становив близько €28,6 млн. Завдяки такому кошторису команді вдалось створити реалістичний образ Марсупіламі завдяки цифровим ефектам, збудувати великі павільйонні декорації, а також відзняти частину сцен на натурних локаціях. Значні інвестиції пішли і на роботу над візуальною стилістикою фільму, адже завданням було відтворити світ коміксів Франкена.

Режисер Філіпп Лашо неодноразово наголошував, що робота з «невидимим партнером» потребує додаткової акторської точності. Адже саме від їхньої реакції залежить фінальний ефект появи фантастичної істоти на екрані. Частину складних комедійних трюків команда виконувала практично, без надмірної графіки. Все, аби зберегти автентику фізичного гумору, який є фішкою Лашо.