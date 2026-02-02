Попри жорстку критику кіноекспертів фільм про Меланію Трамп стартував із рекордними зборами

Найкращі касові показники зафіксували у південних штатах США, зокрема у Флориді та Техасі

Кінокритики розкритикували стрічку як агіографічну, однак глядацький інтерес виявився значно вищим за очікування

Документальний фільм «Меланія», присвячений першій леді США Меланії Трамп, стартував у прокаті з несподівано високими касовими показниками, попри різку критику з боку провідних кіновидань. За оцінками студії, за перший вікенд стрічка зібрала близько 7 млн доларів, що стало найкращим стартом для документального кіно за останні 14 років, не враховуючи концертні фільми. Про це пише АР, передає «Главком».

Проєкт, який активно підтримував президент США Дональд Трамп, вийшов у прокат за безпрецедентних умов. Студія Amazon MGM Studios заплатила близько 40 млн доларів за права на фільм і ще орієнтовно 35 млн доларів на маркетинг, що зробило фільм найдорожчим документальним фільмом в історії.

Режисером стрічки став Бретт Ратнер, для якого це перша велика робота після тривалої перерви в Голлівуді. Фільм вийшов одразу в 1778 кінотеатрах у розпал другого президентського терміну Трампа та розповідає про 20 днів, що передували його другій інавгурації.

Хоча для художнього кіно такі витрати означали б провал, у межах документального жанру результат вважають успішним. До старту прокату аналітики прогнозували збори на рівні 3-5 млн доларів, тож фактичний результат перевищив очікування.

Водночас критики сприйняли фільм украй стримано. Оглядачі The Guardian, Variety та The Hollywood Reporter назвали стрічку надмірно компліментарною та такою, що радше нагадує політичну агіографію, ніж незалежний документальний проєкт. Фільм не показували критикам до офіційної прем’єри, що також викликало додаткові зауваження.

Натомість реакція глядачів виявилася значно позитивнішою. «Меланія» отримала оцінку A за результатами опитування CinemaScore. Основну аудиторію стрічки склали глядачі віком від 55 років, переважно жінки. Найкращі касові показники зафіксували у південних штатах США, зокрема у Флориді та Техасі.

Прем’єра фільму відбулася у Центрі Кеннеді у Вашингтоні за участі членів уряду, конгресменів та керівників великих корпорацій. Після завершення кінотеатрального прокату «Меланія» стане доступною для перегляду на платформі Prime Video. Попри обмежені очікування щодо міжнародних зборів, стрічка вже вийшла в прокат у низці країн і продовжує привертати увагу як кіноподія, що поєднала політику, шоу-бізнес і великі гроші.

До слова, Південна Африка зняла з прокату фільм про Меланію Трамп.