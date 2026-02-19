Українці на Burning Man та фільм-катастрофа «Гренландія». Кінопрем'єри тижня

На великі екрани виходить відразу три документалки, дві з яких українського виробництва

12 лютого 2026 року в український кінопрокат вийшли шість фільмів. З них дві документальні стрічки українського виробництва, ще одна – музичний фільм про Елвіса Преслі. Також глядачі отримають змогу побачити другу частину фільму-катастрофи «Гренландія» з Джерардом Батлером в головній ролі. «Главком» детально розказує про всі прем'єри цього тижня.

Гренландія 2: Міграція

Країна: США, Велика Британія

США, Велика Британія Режисер: Рік Роман Во

Рік Роман Во Актори: Джерард Батлер, Морена Баккарін, Роман Гріффін Девіс, Ембер Роуз Рева, Сідсель Сім Кох

«Гренландія 2: Міграція». Офіційний український трейлер

«Гренландія 2: Міграція» – це сиквел популярного фільму-катастрофи, що продовжує історію виживання родини Ґарріті у постапокаліптичному світі після падіння комети. Усвідомивши, що залишатися у сховищі більше неможливо, вони вирушають через напівзруйновані континенти, шукаючи нове місце для життя. Герої стикаються, зокрема, з голодом, хаосом і боротьбою за ресурси, де людяність часто поступається інстинктам. Основою нової історії стає не природна катастрофа, а випробування людства та їхня боротьба за виживання.

Бюджет продовження суттєво зріс і склав $90 млн. Це дозволило команді створити масштабніші декорації та використовувати сучасніші ефекти. Перша частина фільму, який вийшов в прокат у 2020 році, була помірно успішною. При бюджеті приблизно $35 млн вона зібрала $52 млн у світовому прокаті, що включало міжнародні продажі та відеоринок. Ці цифри, хоча й не зробили її успішним блокбастером, але забезпечили основу для розвитку франшизи.

Зйомки проходили у Великій Британії, Ісландії та частково у Канаді. Вибір локацій був ключовим. Творці стрічки «Гренландія 2: Міграція» прагнули правдоподібно відтворити «оновлену» Землю після падіння комети. Туманні ісландські рівнини та вулканічні долини стали природним майданчиком для сцен з покинутими поселеннями та зруйнованими дорогами. Команда використовувала реальні занедбані промзони та кар'єри, які доповнювали комп'ютерною графікою.

Виконавець головної ролі, титулований британський актор Джерард Батлер у кількох інтерв'ю зізнавався, що друга частина стала фізично найважчою роботою в його кар'єрі за останній час. 56-річний актор виконував більшість трюків самостійно. Режисер Рік Роман Во розповідав, що натхненням для стилістики другої частини стали документальні проєкти про виживання в екстремальних умовах. Для аерознімання команда застосовувала дрони з тепловізорами, які дозволяли створювати ефект «вигорілих» ландшафтів. Це технологія, яку раніше рідко застосовували в художніх стрічках. Також у виробництві використовували спеціальні пилові гармати, щоб імітувати атмосферу Землі після кометного удару.

Гра на перехоплення

Країна: Україна, Франція

Україна, Франція Режисер: Володимир Мула

«Гра на перехоплення». Офіційний трейлер

Документальна стрічка «Гра на перехоплення» – українсько-французький проєкт режисера Володимира Мули. Раніше журналіст здобув телевізійний аналог «Оскара» (премію Sports Emmy Awards) за доксеріал «Футбол має тривати». Новий проєкт Мули фіксує реальну історію двох братів – військовослужбовця Сергія Михайленка (командира мобільної групи ППО) та футболіста Миколи Михайленка (гравця Олімпійської збірної України на Іграх у Парижі, 2024). Фільм «Гра на перехоплення» показує, як кардинально різні діяльності братів переплітаються в час війни. А також як спортивні перемоги стають ковтком надії для тих, хто перебуває на передовій.

До історії Михайленків на екрані долучаються й інші герої, які формують ширший контекст. Серед них – головний тренер олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань, журналіст і спортивний оглядач Євген Гресь, а також військовий та тренер Максим Бецко. Їхні коментарі та присутність у кадрі підсилюють документальну основу фільму. Кожен із них знає ціну підтримки, дисципліни й психологічної стійкості, без яких однаково неможливо ані вийти на футбольне поле, ані у чергову нічну зміну сил ППО.

Зйомки проходили в Україні та Франції. Члени знімальної групи працювали на позиціях мобільних груп ППО. Частину епізодів знімали неподалік бойових чергувань уночі, під час повітряних тривог. У Франції ж оператори фіксували шлях української олімпійської збірної під час підготовки до Літніх Олімпійських Ігор 2024 року у Парижі. Усі діалоги у стрічці – несплановані. Режисер принципово відмовився від постановочних розмов, щоб зберегти відчуття документальної чесності. Частину матеріалу Сергій Михайленко знімав сам.

У своїх інтерв'ю Мула зазначав, що саме контраст життів двох братів став головною причиною створення фільму. Сергій часто говорив, що кожен успішний матч Миколи допомагає йому триматися і нагадує, заради чого він ризикує щодня. Микола ж визнає, що його праця на полі – це теж фронт, тільки спортивний. Мовляв, перемоги там – спосіб подякувати братові й усім військовим.

Саундтреками стрічки «Гри на перехоплення» стали дві композиції: «Козацькому роду» у виконанні бронзової призерки Євробачення-2024 Jerry Heil та «Добрий ранок, Україно» гурту «Нумер 482».

Замки на піску

Країна: Україна

Україна Режисер: Сергій «Мус» Гулейков

«Замки на піску». Офіційний трейлер українською

Документальний фільм «Замки на піску» розповідає, як українські митці демонструють світові реальність буття нашої країни через мистецтво на всесвітньо відомому фестивалі Burning Man у пустелі Блек-Рок (штат Невада, США). Творці стрічки показують масштабні артоб'єкти та пояснює, як творчість стає мовою розповіді про війну та культурний опір.

У фільмі показані ключові роботи українських митців на Burning Man: Phoenix, I’m Fine, Blue Bull, Black Cloud / No Fate, The Hedgehog Temple, Merman, The Point of Unity, LOVE, Sorry та інші. Кожен артоб'єкт відображає концептуальну ідею авторів і процес створення, який включає проєктування, транспортування та монтаж у суворих умовах пустелі.

Режисер Сергій «Мус» Гулейков підкреслює, що фільм створювався протягом кількох років і фокусується на реальних подіях і людях, без вигаданих сюжетних ліній. Кадри фіксують процес роботи українських команд, спілкування митців, монтаж та демонстрацію об'єктів, а також моменти спілкування з міжнародною аудиторією фестивалю. Музичний супровід фільму підкреслює атмосферу творчого процесу та культурного контексту. Автори використовували оригінальні композиції популярного електронного музиканта Cepasa.

Закинуті в майбутнє

Країна: Франція, Бельгія

Франція, Бельгія Режисерка: Вінсьєн Міллеро

Вінсьєн Міллеро Актори: Ельза Зільберштейн, Дідьє Бурдон, Ромен Коттар, Орор Клеман

«Закинуті в майбутнє». Офіційний трейлер

«Закинуті в майбутнє» – французько‑бельгійська комедія, що поєднує в собі елементи фантастики та соціальної сатири. Оригінальна назва стрічки, C’était mieux demain, перекладається з французької як «Було краще завтра». За сюжетом, подружжя Елен та Мішель Дюпюї живе у 1958 році. В них доволі передбачуване, традиційне й чітко розписане життя. Мішель працює банкіром і вважає себе главою родини, а Елен займається домашнім господарством.

Але одного разу несподіване коротке замикання в новій пральній машині переносить їх у 2025 рік, де вони опиняються в сучасному світі, насиченому гаджетами, технологіями й іншими невідомими їм речами. Нові реалії перевертають уявлення героїв про роль сім'ї, роботу й навіть про самих себе. Елен стає впливовою банківською керівницею, а Мішель – змушений опановувати хатні справи та пристосовуватися до сучасних соціальних норм. Ця зміна часу й умов життя створює низку комічних ситуацій та культурних зіткнень, у які потрапляють персонажі, намагаючись повернутися до свого звичного життя.

Бюджет фільму «Закинуті в майбутнє» склав близько €8,5 млн. Для режисерки Вінсьєн Міллеро, яка виступила також однією зі сценаристок, комедія стала її першою повнометражною стрічкою.

Шаман

Країна: США, Еквадор

США, Еквадор Режисер: Антоніо Нере

Антоніо Нере Актори: Сара Каннін, Деніел Гілліс, Джетт Кліне

«Шаман». Офіційний трейлер

Міжнародний горор «Шаман», створений у співпраці США та Еквадор, поєднує в собі елементи надприродного, культурного конфлікту та психологічного трилеру. Стрічка показує зіткнення релігійних вірувань і шаманських практик у глибинах еквадорських Анд. У центрі сюжету – католицька місіонерка Кендіс, яка разом із сім'єю прибуває до віддаленого селища біля вулкана Чімборасо, щоб звершувати свою духовну місію серед місцевого корінного населення. Однак мирне життя з родиною руйнується, коли її син Елліот проявляє дивні та тривожні ознаки після контакту з забороненою печерою. Стає очевидно, що в ньому вселилася сила, що перевищує рамки звичних вірувань та ритуалів.

Частина зйомок проводилася безпосередньо серед еквадорських Анд – поблизу легендарного вулкана Чімборасо. Прем'єра стрічки відбулася влітку 2025 року. В український кінопрокат фільм, який не став комерційним феноменом, виходить лише зараз.

EПiК: Елвіс Преслі і концерт

Країна: США, Австралія

США, Австралія Режисер: Баз Лурман

«EПiК: Елвіс Преслі і концерт». Офіційний трейлер

Документальний музичний фільм «EPiC: Елвіс Преслі і концерт» – новий проєкт від режисера Баз Лурманн, який сприймається як продовження його масштабного байопіку «Елвіс» (2022). Стрічка не є художньою біографією. Це документальний проєкт, побудованим на унікальних архівних матеріалах американського легендарного співака. Деякі з них було найдено в різних особистих архівах після десятиліть забуття та реставровано для великого екрану. Частина матеріалів була знайдена у соляних шахтах штату Канзас, де упродовж тривалого часу зберігалися коробки з плівками 35 мм та 8 мм.

Фільм складається з, зокрема, концертних виступів Елвіса Преслі в його резиденції у Лас‑Вегасі та гастрольних шоу 1970‑х років. Також у стрічку додані записи виступу у «золотому піджаку» на Гаваях 1957 року, невидані інтерв'ю та сцени, які режисер Баз Лурманн та його команда відновили й інтегрували у проєкт.

Світова прем'єра «EPiC: Елвіс Преслі і концерт» відбулася на початку вересня 2025 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF). Документальний фільм отримав позитивні відгуки як від критиків, так і глядачів. Прем'єра стрічки в Україні відбудеться одночасно з релізом у США. Хоча офіційні дані про бюджет поки неоприлюднені, джерела оцінюють виробничі витрати проєкту приблизно в $10-11 млн. Це включає реставрацію архівних записів, роботу з форматом IMAX та ліцензування музичних прав.