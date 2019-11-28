Меган Маркл и принц Гарри впервые показали свадебное фото из личного архива
На фото радостно смеющаяся Меган обнимает своего молодого мужа
instagram.com/sussexroyal/
Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали редкие кадры
В честь второй годовщины свадьбы принц Гарри и Меган Маркл решили показать поклонникам снимок, который до этого хранился в семейном архиве. Черно-белый кадр прекрасно передает атмосферу того дня: радостно смеющаяся Меган обнимает своего молодого мужа, а выражение лица Гарри выдает, что он очень счастлив. Супруги показали еще два кадра семейной хроники их семьи.
instagram.com/sussexroyal/
Одно сделано в день объявления о помолвке, а второе - в момент представления новорожденного Арчи миру.