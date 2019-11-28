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    Шоу-биз

    Меган Маркл и принц Гарри впервые показали свадебное фото из личного архива

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    <p>На фото радостно смеющаяся Меган обнимает своего молодого мужа</p> <p>instagram.com/sussexroyal/</p> <div></div> - Меган Маркл и принц Гарри впервые показали свадебное фото из личного архива

    На фото радостно смеющаяся Меган обнимает своего молодого мужа

    instagram.com/sussexroyal/

    Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали редкие кадры

    В честь второй годовщины свадьбы принц Гарри и Меган Маркл решили показать поклонникам снимок, который до этого хранился в семейном архиве. Черно-белый кадр прекрасно передает атмосферу того дня: радостно смеющаяся Меган обнимает своего молодого мужа, а выражение лица Гарри выдает, что он очень счастлив. Супруги показали еще два кадра семейной хроники их семьи.

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    Меган Маркл и принц Гарри впервые показали свадебное фото из личного архива
    Меган Маркл и принц Гарри впервые показали свадебное фото из личного архива
    Меган Маркл и принц Гарри впервые показали свадебное фото из личного архива
    instagram.com/sussexroyal/

    Одно сделано в день объявления о помолвке, а второе - в момент представления новорожденного Арчи миру.

     

    Меган Маркл Принц Гарри
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