В cеть слили откровенные фото скандальной фаворитки короля Таиланда

Снимки были сделаны на телефон самой Сининат с 2012 по 2014 год

В сложную ситуацию попала 35-летняя Сининат Вонгваджирапакди, которая стала официальной фавориткой короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна летом 2019 года. Британский журналист Эндрю Макгрегор Маршалл заявил в Фейсбуке, что к нему попало больше 1400 откровенных снимков королевской любовницы, которые были явно сделаны ею самой и предназначены для глаз возлюбленного. Эти же фото оказались и у ученого Павина Чачавалпонгпуна, который сбежал из страны, опасаясь возмездия за критику монархии.

Оба мужчины отрицают, что компрометирующие снимки им были высланы оппозиционерами 68-летнего тайского короля. Но, как бы то ни было, этот случай отлично помог всем сторонникам демократического строя. Сининат всего несколько месяцев назад вернулась из тюрьмы, куда ее бросил король за неуважение к королевской семье, лишив военных званий. В августе Маха изменил решение и вернул возлюбленную во дворец, а вместе с тем и все ее титулы, пишет Daily Star.

Прорабатывается версия того, что распространению снимков помогла четвертая по счету жена короля — 42-летняя Сутхида. На протяжении более ста лет тайские монархи поддерживали моногамию, но Маха вернул старую традицию и назначил себе официального консорта. Как только Сининат появилась во дворце, она попыталась сместить королеву и занять ее место, но это у нее не получилось. Однако отношения между женщинами заметно охладели.

Королевская семья в Таиланде считается сакральной и неприкосновенной, а любая критика может привести к печальным последствиям. Но даже это не может остановить народ, недовольный последними решениями и поведением монарха. В последнее время прошло несколько митингов и демонстраций в поддержку демократии. Сининат же сейчас пытается наладить отношения с промонархистами, устраивая встречи с влиятельными людьми и выполняя роль пиар-менеджера короля Махи.

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