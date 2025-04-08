Ректор Національної музичної академії зробив неочікувану пропозицію Ірині Білик (відео)
Ректор КНМА Максим Тимошенко зробив пропозицію Ірині Білик після її концерту
Ректор Київської національної музичної академії імені Петра Чайковського Максим Тимошенко зробив несподівану й зворушливу пропозицію руки та серця відомій українській співачці Ірині Білик. Про це він повідомив у своєму Facebook, опублікувавши відповідне відео, повідомляє «Главком».
Після завершення концерту артистки Тимошенко зізнався їй у коханні перед глядачами: «Дорога Ірино, дорога наша зірко, богине, ми тебе любимо, ти є символом пісні української. Скільки ми з тобою знайомі – просто не хочу говорити. Але я тебе люблю, я роблю тобі пропозицію», – сказав Тимошенко.
У відповідь на такий жест співачка сказала «Так», про що ректор повідомив у підписі до відео: «Вона сказала: «Так». На святі пролунав традиційний вигук «Гірко», а сам Тимошенко став на коліно та поцілував руку коханій.
Цей зворушливий момент став справжнім сюрпризом для всіх присутніх і викликав хвилю теплих привітань у соцмережах.
Нагадаємо, президент Зеленський прийшов на концерт і зізнався в любові суперзірці української естради. Під час виконання хіта «Ти мій» Зеленський пройшов до сцени і вручив Примадонні української естради великий букет. «Ти наша любов», – сказав глава державі співачці. Вона подякувала і відповіла, що після такого привітання їй потрібен валідол.
Як відомо, 6 квітня, Ірина Білик святкувала свій 55-й день народження. Її ім’я стало символом нової вітчизняної музики, а пісні вже десятиліттями надихають і зачаровують слухачів. «Главком» розповів про життєвий шлях Білик, кар'єру та значення цієї персони в історії української музики.
Зазначимо, у зв’язку з оголошенням 6 квітня Днем жалоби за жертвами російської атаки в Кривому Розі, концерт народної артистки України Ірини Білик, який мав відбутися у Палаці «Україна», перенесли на 7 квітня.
Також Народна артистка Ірина Білик 4 квітня, у п’ятницю, провела серію ювілейних концертів у Києві. Усі три дні виступів у Палаці «Україна» – повний sold out. Тому охочі придбати квитки перед концертом змушені були повертатися ні з чим, а перекупи залишилися без роботи.
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