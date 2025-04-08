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Ректор Національної музичної академії зробив неочікувану пропозицію Ірині Білик (відео)

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Ірина Білик погодилась на пропозицію ректора КНМА Максима Тимошенко
фото: Максим Тимошенко

Ректор КНМА Максим Тимошенко зробив пропозицію Ірині Білик після її концерту

Ректор Київської національної музичної академії імені Петра Чайковського Максим Тимошенко зробив несподівану й зворушливу пропозицію руки та серця відомій українській співачці Ірині Білик. Про це він повідомив у своєму Facebook, опублікувавши відповідне відео, повідомляє «Главком».

Після завершення концерту артистки Тимошенко зізнався їй у коханні перед глядачами: «Дорога Ірино, дорога наша зірко, богине, ми тебе любимо, ти є символом пісні української. Скільки ми з тобою знайомі – просто не хочу говорити. Але я тебе люблю, я роблю тобі пропозицію», – сказав Тимошенко.

У відповідь на такий жест співачка сказала «Так», про що ректор повідомив у підписі до відео: «Вона сказала: «Так». На святі пролунав традиційний вигук «Гірко», а сам Тимошенко став на коліно та поцілував руку коханій.

Цей зворушливий момент став справжнім сюрпризом для всіх присутніх і викликав хвилю теплих привітань у соцмережах.

Нагадаємо, президент Зеленський прийшов на концерт і зізнався в любові суперзірці української естради. Під час виконання хіта «Ти мій» Зеленський пройшов до сцени і вручив Примадонні української естради великий букет. «Ти наша любов», – сказав глава державі співачці. Вона подякувала і відповіла, що після такого привітання їй потрібен валідол.

Як відомо, 6 квітня, Ірина Білик святкувала свій 55-й день народження. Її ім’я стало символом нової вітчизняної музики, а пісні вже десятиліттями надихають і зачаровують слухачів. «Главком» розповів про життєвий шлях Білик, кар'єру та значення цієї персони в історії української музики.

Зазначимо, у зв’язку з оголошенням 6 квітня Днем жалоби за жертвами російської атаки в Кривому Розі, концерт народної артистки України Ірини Білик, який мав відбутися у Палаці «Україна», перенесли на 7 квітня. 

Також Народна артистка Ірина Білик 4 квітня, у п’ятницю, провела серію ювілейних концертів у Києві. Усі три дні виступів у Палаці «Україна» – повний sold out. Тому охочі придбати квитки перед концертом змушені були повертатися ні з чим, а перекупи залишилися без роботи.

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Теги: Ірина Білик

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