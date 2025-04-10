Пономарьов повідомив про поповнення в родині

Пономарьов: В нас новий член родини

Відомий український співак Олександр Пономарьов поділився в соцмережах фото з «новим членом родини» – німецькою вівчаркою на прізвисько Айс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Пономарьова.

«Відповім на докори деяких людей, чому не взяв собаку з притулку! З притулку я маю вже двох моїх подруг – Зіту (шість років) і Булку (11 років) безпородні вони в мене», – пише артист.

скриншот

Співак пояснив, що взяв німецьку вівчарку через те, що обожнював цю породу з дитинства. Раніше він уже займався кінологією, а також мав «німця» Легара, з яким зміг об’їздити всю Україну по виставках. Також прикріпив фото, на якому запропонував знайти його разом зі своїм вірним другом Легаром.

фото: Facebook/Олександр Пономарьов

На «поповнення» родини Пономарьових спочатку натякнув власник розплідника Zgiblov Land Олександр Згіблов на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото з артистом та собакою.

фото: Facebook/Олександр Згіблов

У коментарі виданню «18000» він розповів, родина Пономарьових шукала цуценя німецької вівчарки з максимальними ветеринарними та іншими допусками: «Вони знайшли мене абсолютно випадково через месенджер».

Шукав артист довгошерсту вівчарку з гарними характеристиками. Його вибір зупинився на хлопчику. Він був із першого приплоду у розпліднику, тому мав за честь отримати ім’я на першу літеру алфавіту. Пономарьови обрали кличку «Айс».

Нагадаємо, що 9 серпня народному артисту України Олександру Пономарьову виповнився 51 рік. Син артиста Олександр привітав свого зіркового тата зі святом.

Раніше Олександр Пономарьов прокоментував чутки про те, що співачка Марія Яремчук народила від нього дитину. Проте, доля правди у чутках таки є – завдяки новонародженому сину Марія Яремчук породичалася з Пономарьовим, запросивши його стати хрещеним батьком.