Тополя заявив, що Залужний вивів його з «нуля»: всі деталі скандального інтерв'ю

Тарас Тополя та його гурт «Антитіла» мобілізувалися на початку великої війни

Співак Тарас Тополя заявив, що він та його гурт «Антитіла» не були демобілізовані з війська, їх за наказом нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного перевели до Києва. Як повідомляє «Главком», про це артист заявив на інтерв’ю Марічці Довбенко та розповів про стосунки із колишнім головком ЗСУ.

Тарас Тополя пояснив, як Залужний повернув його та «Антитіла» до Києва з фронту

Тарас Тополя відповів в інтерв’ю на звинувачення про те, що він та його гурт повернулися до Києва з передової. За його словами, він та його колеги не були демобілізовані. «Справа в тому, що ми не демобілізувалися. Я це вже розповідав багато разів, можу ще раз повторити. Нас своїм наказом із нуля, з передової, вивів Валерій Федорович Залужний у Київ. І з того моменту в нас інший характер завдань, пов’язані з нашою публічністю», – заявив музикант.

Після повернення до столиці «Антитіла» почали працювати на ГУР та виконувати відповідні завдання. Водночас співак заявив, що готовий повернутися на фронт. «Далі ми були відкомандировані до Головного управління розвідки й займаємося тією діяльністю, яку визначає наш безпосередній керівник. Якщо буде наказ повернутися назад – стати в стрій як санітар, медик. Повернемося. Це взагалі не обговорюється», – сказав артист.

Тарас Тополя розповів про стосунки з Валерій Залужний фото з відкритих джерел

Тарас Тополя зауважив, що наказ про повернення до Києва не було його ініціативою. Для чого саме Валерій Залужний прийняв таке рішення музикант не прокоментував. «Я хочу ще раз акцентувати: я ніколи нікого не просив видавати якісь накази щодо мене. Лише я і Валерій Федорович Залужний знаємо, як це відбувалося і для чого це сталося», – пояснив фронтмен гурту Антитіла.

Тарас Тополя та його гурт Антитіла мобілізувалися на початку великої війни фото з соцмереж

Тарас Тополя розповів про відносини з Валерієм Залужним

Також Тарас Тополя висловився про свої стосунки з Валерієм Залужним. Він розповів, що має з дипломатом гарні приятельські стосунки. «У нас не близькі, але гарні приятельські відносини. Нещодавно ми були у Великій Британії в справах, пов’язаних із нашою діяльністю, у тому числі військовою. Ми переписувалися щодо зустрічі. Він відповів, що із задоволенням, але перебуває у відпустці й не в Британії. Коли ми прилітаємо до Великої Британії і є можливість, ми організовуємо зустрічі. Зазвичай це відбувається на території посольства – з українською громадою, з українськими дітьми. І він там також присутній», – поділився Тополя.

Марічка Довбенко заявила про погрози від адвоката Тараса Тополі після інтерв'ю з ним

Журналістка Марічка Довбенко заявила про погрози від адвоката та команди співака Тараса Тополі. Блогерка ствреджує, що команда музиканта намагається заблокувати згадане інтерв’ю у YouTube з Тополею, де він розповів про свою службу, розлучення з Оленою Тополею, товариські стосунки з Валерієм Залужним та інше. За словами журналістки, вона отримала повідомлення від YouTube про подання скарги на її інтерв’ю з Тарасом Тополею за порушення конфіденційності.

«Команда артиста також погрожує заблокувати мій канал, подати в суд та знищити мою програму й моє ім’я. Ці погрози були висловлені в мій бік в ультимативній формі, щоб змусити видалити низку частин з інтерв’ю чи повністю все відео», – йдеться в дописі Довбенко.

Водночас Марічка Довбенко відмовляється видаляти інтерв’ю. На її думку, усе, що сказав співак під час інтерв’ю, було сказане «при здоровому глузді та добровільно». Згодом Марічка Довбенко вийшла в сторис та заявила про погрози та тиск у її бік від адвоката співака. Журналістка заявила, що вона фіксує всі погрози та за потреби вона їх оприлюднить, тож вона чекає на вибачення від Тополі.

Реакція адвоката Тараса Тополі на заяви Марічки Довбенко

Адвокат та друг співака Тараса Тополі – Ярослав Куц відповів на звинувачення в погрозах та тиску в бік журналістки Марічки Довбенко. Як розповів Ярослав Куц, наприкінці минулого року до нього звернувся його товариш із проханням влаштувати інтерв’ю для Марічки Довбенко з Тарасом Тополею, адже пресслужба співака не погоджувала запит на це зустріч.

За його словами, Тарас Тополя погодився на інтерв’ю за певних умов, яких мала дотримуватися Марічка Довбенко. Йдеться про відсутність питань на тему відносин у шлюбі, розлучення подружжя Олени та Тараса Тополь тощо. Однак, Ярослав Куц стверджує, що від Довбенко під час інтерв'ю лунали провокативні запитання та ті, що не відповідали затвердженим умовам.

Згодом Ярослав Куц довідався із соцмереж, що інтерв’ю вже вийшло на YouTube-каналі Марічки Довбенко без правок, які він надав журналістці. Тож адвокат звернувся із вимогою його видалити. Також Ярослав Куц відреагував на заяви Марічки Довбенко про погрози їй із його боку. Він оприлюднив скрини з приватного листування з Марічкою Довбенко.

Про що Тарас Тополя розповів в інтерв'ю Марічці Довбенко

Тарас Тополя відповів у інтерв'ю на питання про розлучення зі своєю ексдружиною Оленою Тополею. Співак поділився деталями розриву з дружиною та розповів, як він вирішує питання виховання дітей із нею. Артист також відповів на питання про нещодавній скандал зі зливом приватних відео його ексдружини.

Також Тарас Тополя прокоментував свої плани у політиці та висловися про низку політичних діячів. Співак згадав про Володимира Зеленського, Валерія Залужного, Андрія Єрмака, а також прокоментував скандал з Мар’яною Безуглою. Крім цього, музикант висловився про співпрацю з ГУР та те, як за наказом Валерія Залужного його з гуртом «Антитіла» відкомандирували до Києва.