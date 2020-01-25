Мила Йовович совершила бьюти-преображение за 10 дней до родов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

44-летняя Мила Йовович решила поэкспериментировать с внешностью

Звезда фильма «Обитель зла» показала результат смены имиджа.

44-летняя голливудская актриса Мила Йовович пребывает на последнем сроке беременности. Миле захотелось освежить образ перед родами. Долгое время она предпочитала длинные волосы и короткую прямую челку. Настало время для перемен. Йовович похвасталась работой своего стилиста-парикмахера. Тот сделал ей модную прическу - боб-каре. Шатенка теперь укладывает волосы на прямой пробор и отращивает челку.

«Мое тело очень изменилось за короткое время. Я теряю представление о себе и не знаю, как хочу выглядеть. Мое чувство стиля буквально исчезает, ведь то, что мне нравится, выглядит хорошо в течение нескольких недель, а потом уже не подходит, и мне приходится снова и снова придумывать что-то», - отметила Мила. Она уточнила, что всегда «любила быть беременной», но в этот период ей не хватает уверенности в себе.

Читайте также: Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию