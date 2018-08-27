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    Шоу-биз

    Мила Йовович стала звездой рекламной кампании Kenzo

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    Мила Йовович - Мила Йовович стала звездой рекламной кампании Kenzo
    Мила Йовович

    42-летняя Мила Йовович стала звездой новой рекламной фотосессии бренда Kenzo, а также снялась в короткометражном фильме бренда

    Проект, который Итан Джеймс Грин создал ля рекламной кампании французской марки, получил название The Everything.

    Фильм снимал креативный директор марки Умберто Леон. Премьера короткометражки запланирована в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Кроме того, уже 8 сентября, ролик можно будет посмотреть на официальном сайте Kenzo. Уже сейчас доступен тизер картины.

    Помимо Йовович в съемках приняли участие актеры Джей Эллис и Коди Смит-Макфи и актрисы Александра Шипп и Саша Фролова.

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    Мила Йовович стала звездой рекламной кампании Kenzo
    Мила Йовович стала звездой рекламной кампании Kenzo
    Мила Йовович стала звездой рекламной кампании Kenzo
    Мила Йовович стала звездой рекламной кампании Kenzo

    Джерело: graziamagazine.ru

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