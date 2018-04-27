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    «Мисс-Россия-2018» решила съездить в оккупированный Донбасс

    Девушка говорит, что хотела бы помочь местным детям
    Российская модель Юлия Полячихина, которая одержала победу на конкурсе красоты «Мисс Россия-2018», заявила о своих планах посетить оккупированный Донбасс и Сирию. Такие слова прозвучали в эфире радиостанции «Говорит Москва». Девушка утверждает, что хотела бы помочь местным детям, однако все зависит от организаторов конкурса
    • 27 Квiтня, 11:34
    • Розсилка
    Юлия Полячихина
    Юлия Полячихина

    Девушка говорит, что хотела бы помочь местным детям

    Российская модель Юлия Полячихина, которая одержала победу на конкурсе красоты «Мисс Россия-2018», заявила о своих планах посетить оккупированный Донбасс и Сирию.

    Такие слова прозвучали в эфире радиостанции «Говорит Москва». Девушка утверждает, что хотела бы помочь местным детям, однако все зависит от организаторов конкурса красоты.

    «Я готова поехать в Сирию и на Донбасс. Мне кажется, меня все равно не повезут в те точки, где происходит пик войны», - сказала она.

    По мнению Полячихиной, Сирия и Донбасс – «это практически одинаковые места в том смысле, что там война проходит».

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    Джерело: Обозреватель

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