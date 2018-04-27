«Мисс-Россия-2018» решила съездить в оккупированный Донбасс

Девушка говорит, что хотела бы помочь местным детям

Российская модель Юлия Полячихина, которая одержала победу на конкурсе красоты «Мисс Россия-2018», заявила о своих планах посетить оккупированный Донбасс и Сирию. Такие слова прозвучали в эфире радиостанции «Говорит Москва». Девушка утверждает, что хотела бы помочь местным детям, однако все зависит от организаторов конкурса



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Юлия Полячихина

Девушка говорит, что хотела бы помочь местным детям

Российская модель Юлия Полячихина, которая одержала победу на конкурсе красоты «Мисс Россия-2018», заявила о своих планах посетить оккупированный Донбасс и Сирию.

Такие слова прозвучали в эфире радиостанции «Говорит Москва». Девушка утверждает, что хотела бы помочь местным детям, однако все зависит от организаторов конкурса красоты.

«Я готова поехать в Сирию и на Донбасс. Мне кажется, меня все равно не повезут в те точки, где происходит пик войны», - сказала она.

По мнению Полячихиной, Сирия и Донбасс – «это практически одинаковые места в том смысле, что там война проходит».

Джерело: Обозреватель