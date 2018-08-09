Молодая актриса из сериала «Счастливы вместе» впала в кому



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Актриса Мария Симдянкина

Состояние актрисы Марии Симдякиной резко ухудшилось после проведения хирургического вмешательства

32-летняя российская актриса Мария Симдянкина уже несколько лет борется за жизнь. Об этом рассказала ее российская коллега в соцсети. Елена Ксенофонтова, которую многие украинские зрители знают по сериалу «Дочки матери» рассказала о здоровье подруги на своей странице в Instagram.

Как оказалось, недавно Марии была проведена операция и после хирургического вмешательства молодая актриса впала в кому.

По словам Ксенофонтовой, после операции у Симдякиной отказало сердце, почки и легкие. Врачи хотели отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения, поскольку организм никак не реагировал на лечение.

«Какая длинная была ночь. И какая короткая одновременно... Вечером врачи сказали, что собираются отключать от аппаратов немедленно, так как реакции организма на реанимационные действия нет больше трех дней. Машиной маме удалось их уговорить..., чтобы дочь не отключали до утра.

Врачи в конце концов «милостиво» согласились не только не отключать до 8:00 утра, но и позволили матери остаться со своим ребенком. И мы начали звать. Она так, я по телефону. И молиться. И вы стали звать и молиться. В три ночи произошел скачок. Резкий. Медленно начало подниматься давление. Сначала оно было 70 на 40. Заработало сердце. Реаниматолог час был в шоке. Ничего не делал.

Потом поставили капельницу. В 7:30 начались ужасные судороги. Погасили. Пятнадцать минут назад она задышала. Сама!!! Искусственную вентиляцию легких отключили. Кислород через маску подают. Только бы хватило сил проснуться. Она крайне истощена. Сейчас пришел главврач. С мамой разговаривает. Вот тут хочется биту взять... Спасибо вам, люди, за ваши молитвы!!! А чудеса то случаются. Ждем и молимся дальше», – рассказала Ксенофонтова в соцсети.

Также Елена рассказала, что к середине дня врачи увидели заметный прогресс.

«Глаза открыла. Но пока непонятно – это рефлекторно или в сознании. Она очень слаба», — сообщила актриса.

Сможет ли молодая актриса окончательно встать на ноги - покажет время.



