Молодая мама Кьяра Ферраньи устроила жаркий девичник на Ибице

Для проведения мероприятия был выбран испанский остров Ибица. Кьяра, которая в марте впервые стала мамой, устроила себе отпуск без сына.

Она собрала подруг на выходные, и почти 15 миллионов подписчиков Ферраньи могли наблюдать за тем, как девушки развлекались по хэштегу #ChiaraTakesIbiza.

Напомним, Кьяра и Fedez обручилась в мае 2017 года после нескольких месяцев романа, но свадьбеу пришлось отложить — в октябре блогер подтвердила, что ждет ребенка. 19 марта новоиспеченные родители сообщили, что у них родился сын Леоно.