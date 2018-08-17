Молодая мама Кьяра Ферраньи устроила жаркий девичник на Ибице
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Розсилка
1 сентября fashion-блогер Кьяра Ферраньи выйдет замуж за своего возлюбленного и отца своего сына — рэпера Fedez
Так как роман пары развивается по «нестандартному» сценарию, девичник невесты организовали не за пару дней до торжества, как это происходит обычно, а за несколько недель.
Для проведения мероприятия был выбран испанский остров Ибица. Кьяра, которая в марте впервые стала мамой, устроила себе отпуск без сына.
Она собрала подруг на выходные, и почти 15 миллионов подписчиков Ферраньи могли наблюдать за тем, как девушки развлекались по хэштегу #ChiaraTakesIbiza.
Напомним, Кьяра и Fedez обручилась в мае 2017 года после нескольких месяцев романа, но свадьбеу пришлось отложить — в октябре блогер подтвердила, что ждет ребенка. 19 марта новоиспеченные родители сообщили, что у них родился сын Леоно.
Джерело: graziamagazine.ru