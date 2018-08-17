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    Шоу-биз

    Молодая мама Кьяра Ферраньи устроила жаркий девичник на Ибице

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    Молодая мама Кьяра Ферраньи устроила жаркий девичник на Ибице

    1 сентября fashion-блогер Кьяра Ферраньи выйдет замуж за своего возлюбленного и отца своего сына — рэпера Fedez

    Так как роман пары развивается по «нестандартному» сценарию, девичник невесты организовали не за пару дней до торжества, как это происходит обычно, а за несколько недель.

    Для проведения мероприятия был выбран испанский остров Ибица. Кьяра, которая в марте впервые стала мамой, устроила себе отпуск без сына.

    Она собрала подруг на выходные, и почти 15 миллионов подписчиков Ферраньи могли наблюдать за тем, как девушки развлекались по хэштегу #ChiaraTakesIbiza.

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    Молодая мама Кьяра Ферраньи устроила жаркий девичник на Ибице
    Молодая мама Кьяра Ферраньи устроила жаркий девичник на Ибице
    Молодая мама Кьяра Ферраньи устроила жаркий девичник на Ибице
    Молодая мама Кьяра Ферраньи устроила жаркий девичник на Ибице
    Молодая мама Кьяра Ферраньи устроила жаркий девичник на Ибице
    Молодая мама Кьяра Ферраньи устроила жаркий девичник на Ибице

    Напомним, Кьяра и Fedez обручилась в мае 2017 года после нескольких месяцев романа, но свадьбеу пришлось отложить — в октябре блогер подтвердила, что ждет ребенка. 19 марта новоиспеченные родители сообщили, что у них родился сын Леоно.

    Джерело: graziamagazine.ru

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