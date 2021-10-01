  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Ридли Скотт снимет сиквел «Гладиатора»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ридли Скотт снимет сиквел «Гладиатора»

    У знаменитого режиссера большие планы на ближайшие годы

    В свои 83 года режиссер Ридли Скотт невероятно плодовит. В 2021 году он выпускает сразу две масштабных картины: «Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером и «Дом Gucci» с Леди Гагой и тем же Драйвером. Далее в планах у мэтра кино снять фильм про Наполеона с Хоакином Фениксом и продолжение его культового «Гладиатора».

    «Я уже пишу «Гладиатора». Так что, когда закончу с Наполеоном, «Гладиатор» будет готов», — цитирует Скотта журнал Empire.

    Напомним, что культовая картина про Римскую империю с Расселом Кроу вышла в 2000 году, окупилась в прокате более чем в четыре раза и принесла своим создателям пять «Оскаров». О том, вернется ли исполнитель главной роли к образу Максимуса, пока не сообщается.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

    Читайте также: Я одной ногой в могиле. Российский певец Андрей Губин сделал громкое признание
    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ридли Скотт снимет сиквел «Гладиатора»