Ридли Скотт снимет сиквел «Гладиатора»

У знаменитого режиссера большие планы на ближайшие годы

В свои 83 года режиссер Ридли Скотт невероятно плодовит. В 2021 году он выпускает сразу две масштабных картины: «Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером и «Дом Gucci» с Леди Гагой и тем же Драйвером. Далее в планах у мэтра кино снять фильм про Наполеона с Хоакином Фениксом и продолжение его культового «Гладиатора».

«Я уже пишу «Гладиатора». Так что, когда закончу с Наполеоном, «Гладиатор» будет готов», — цитирует Скотта журнал Empire.

Напомним, что культовая картина про Римскую империю с Расселом Кроу вышла в 2000 году, окупилась в прокате более чем в четыре раза и принесла своим создателям пять «Оскаров». О том, вернется ли исполнитель главной роли к образу Максимуса, пока не сообщается.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.